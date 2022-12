Japonský miliardář se vypraví s posádkou na Měsíc, poletí i český choreograf Yemi

V Česku dochází k nárůstu akutních respiračních infekcí včetně chřipky a respiračně syncytiálních virů. Ukazují to údaje Státního zdravotního ústavu. V některých evropských zemích včetně sousedního Německa už se chřipka šíří se střední intenzitou, v Česku zatím počet případů roste hlavně u dětí ve věku šest až 14 let. Ústav ale upozorňuje na to, že vzorků, které lékaři odesílají do národní referenční laboratoře, není dostatek.

"Ve 48. týdnu 2022 se nemocnost akutních respiračních infekcí v Česku zvýšila o téměř 15 procent. Nárůsty nemocnosti jsou evidovány ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, což odpovídá zvyšujícím se počtům pozitivních záchytů chřipkových virů a dalších respiračních agens v populaci," uvedl ústav.