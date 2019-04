Odchod císaře Akihita: Byl otevřený diskusi o válce, navštěvoval i oběti zvěrstev

| Video: Associated Press | 00:58

Abdikace císaře Akihita je v Japonsku velmi probíraným tématem. Ostatně změny na císařském trůnu se nestávají často, ta poslední proběhla v roce 1989 a předtím ve dvacátých letech, připomíná Michal Kolmaš, který o této zemi přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. "Je to instituce, o které Japonci v běžném životě vlastně moc neví, ale když se něco stane, on tu společnost podrží," říká pro Aktuálně.cz o pozici císaře. Sám Kolmaš kdysi odcestoval do Japonska kvůli svému zájmu o tamní elektronickou hudbu, nyní patří mezi přední české odborníky na tuto asijskou zemi.

A.cz: Jakou pozici má císař v Japonsku? Dá se to k přirovnat k nějakému jinému panovníkovi ve světě?

Michal Kllmaš: Císař dnes hraje jen symbolickou roli, menší než třeba britská královská rodina. Nevystupuje příliš na veřejnosti. Je ale nejvyšším představitelem šintoistické církve, což znamená, že se na veřejnosti objevuje hlavně při různých rituálech, kterých je relativně hodně.

Je to instituce, o které Japonci v běžném životě vlastně moc neví, ale když se něco stane, on tu společnost podrží. Například když došlo v roce 2011 k zemětřesení a tsunami, byl symbolem naděje, záchytným bodem.

Má současně řadu ceremoniálních funkcí, jezdí do zahraničí, zve si návštěvy. V tom je současný císař Akihito velmi dobrý, hájí dobré jméno Japonska ve světě.

Takže do politiky prakticky nezasahuje?

Nemá politickou roli, což ostatně nemá od nějakého 12., 13. století, je to tradice dlouhá osm set let. Začalo to tím, že bohaté rodiny vytvořily funkci regenta, zástupce císaře. Velmi často se stávalo, že císař byl ještě dítě, a tak místo něj vládl regent. Potom ale už regent zůstal, protože to rodinám vyhovovalo, měly obrovskou moc.

Když přišla éra šógunů, byli to oni, kdo vykonávali "praktickou" politickou práci. Funkce existuje dodnes, i když nyní regenta jmenuje vláda a on spíš pomáhá císaři v jeho ceremoniálních povinnostech.

Neobjevily se někdy snahy zrušit císařství a přejít k republikánskému uspořádání?

Na japonské straně rozhodně ne. Lidé císařství milovali a milují. Hned po druhé světové válce někteří poradci generála Douglase MacArthura, který byl nejvyšším velitelem amerických sil v Asii, žádali, aby bylo s císařem nakládáno jako s Adolfem Hitlerem a dalšími válečnými zločinci. Ale to kromě nich nechtěl nikdo. MacArthur se obával, že by japonská společnost sklouzla do chaosu, což bylo velmi pravděpodobné. Také už začínala konfrontace se Sovětským svazem a Japonsko bylo později klíčovým spojencem USA v regionu během studené války. Cílem Spojených států bylo udržet Japonsko stabilní, aby jim mohlo později pomoci.

V Japonsku taková diskuse nikdy ani pořádně neproběhla. Když se někdo zmínil o možnosti císařství zrušit, tak to vyvolalo vlnu společenského odsouzení.

Císař Akihito byl známý i tím, že na rozdíl od jiných představitelů nepopíral zločiny japonské armády během druhé světové války…

Císařská rodina je v otázce války mnohem otevřenější než premiér Šinzó Abe. Věřím, že císař tím i Abeho štval. Tím, že jezdil na Filipíny či do Koreje a omlouval se tam. Říkal, že chápe utrpení obětí zvěrstev, která Japonci napáchali, byl otevřený diskusi o historii.

V roce 1990, rok po nástupu nového císaře na trůn, starosta Nagasaki prohlásil, že předchozí císař Hirohito (Akihitův otec - pozn. red.) měl spoluvinu za události druhé světové války. Několik týdnů nato se stal terčem atentátu ze strany jednoho nacionalisty. Starosta skončil v nemocnici a císař Akihito ho tam okamžitě jel navštívit, popřál mu uzdravení a šťastný život.

Při nástupu císaře se pojmenovává éra nového vládce. Kdo název vybírá?

Komise, v jejímž čele stojí premiér. Nejvíce je v ní odborníků na literaturu, kteří navrhují různé motivy a témata. Nakonec ale rozhoduje premiér, ten má největší slovo.

Například nové jméno vzniklo na základě návrhu profesora tokijské univerzity Nakanišiho Susumu, který zkoumal básnickou sbírku Man´jóšú, kde jsou ony znaky. Ty spojil do slovního spojení, podle kterého se bude jmenovat nová éra. Je to nově vytvořené slovo - Reiwa.

Co vlastně znamená?

To se dá těžko přeložit. Jsou tam dva znaky, první je štěstí nebo řád a druhý je harmonie. Na tom druhém je shoda, v prvním případě se vedou spory. Vláda ale nabízí svou vlastní interpretaci a tvrdí, že je to "šťastná harmonie". Já jsem se do té básnické sbírky díval a tam je ten termín použit pro pocit štěstí, který se dostaví, když přivoníte k rozkvetlým švestkám. Šintoistická poezie je taková přírodní.

Mimochodem, profesor, co to navrhl, je velký pacifista. Odmítá, aby Japonsko mělo armádu, a podobně. Přitom premiér ten název vybral proto, že je to první název éry, který pochází z japonské sbírky poezie. Všechny předchozí se odkazovaly na čínskou poezii. Premiér Abe je velmi nacionalistický vůdce, má vizi silného národa a napsal o tom řadu knih s názvy jako Nádherné Japonsko. Pro něj je důležitější původ konceptu než koncept sám.

Co můžeme čekat od nového císaře Naruhita?

Akihitův syn by měl být podobný. Sám řekl, že chce pokračovat v politice svého otce. Studoval na univerzitě v britském Oxfordu, což není běžné. Většina předchozích císařů studovala v Tokiu ve speciální škole pro císařskou rodinu. Byl aktivní v humanitární činnosti, vystudoval vodní hospodářství.