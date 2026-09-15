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Zahraničí

Japonsko zavede poplatky za záchranu turistů z hory Fudži mimo sezonu

ČTK
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Japonská prefektura Jamanaši od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fudži poplatky za záchranné operace prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán, a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu, informovala agentura Kjódó.

Fudži
FudžiFoto: Shutterstock
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Prefektura k tomuto kroku přistoupí od příštího září, aby odradila od riskantních výstupů mimo oficiální horolezeckou sezonu. Ta obvykle trvá od 1. července do 10. září.

Prefektury Jamanaši a sousední Šizuoka, z nichž vedou horolezecké trasy na tuto 3776 metrů vysokou japonskou horu, zaznamenaly nárůst mimosezonních a neplánovaných výstupů, při nichž někteří horolezci uvázli.

Tato lezení totiž s sebou nesou větší rizika, protože povětrnostní podmínky mohou být nepříznivé a stanice první pomoci jsou uzavřeny. Místní úřady proto vyzývaly k přijetí přísnějších opatření, která by od těchto výstupů odradila.

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Vláda prefektury Jamanaši při vypracování svého plánu jednala s prefekturní vládou Šizuoky a zároveň prostudovala opatření v prefektuře Saitama u Tokia, kde se podle místní vyhlášky účtují poplatky za některé záchranné akce vrtulníkem.

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Letošní lezecká sezona na nejvyšší japonské hoře skončila minulý čtvrtek. Z dat on-line rezervačního systému pro turistické stezky vyplývá, že cizinci tvořili 32 procent všech horolezců.

Počet turistů na stezce Jošida na straně hory v Jamanaši, která je nejoblíbenější ze všech čtyř, podle údajů vlády této prefektury meziročně vzrostl o 17 procent na přibližně 170 tisíc.

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