Přeskočit na obsah
Benative
20. 4. Marcela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Japonsko zasáhlo zemětřesení, tamní média už spatřila vlny tsunami

ČTK

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur místní úřady. Japonská meteorologická služba vydala varování před až třímetrovými vlnami tsunami. Zemětřesení bylo podle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu, vzdáleném stovky kilometrů.

Zemětřesení, ilustrační foto
Japonská média již hlásí, že vlny tsunami byly spatřeny, jak se blíží k pobřeží země. Premiérka Sanae Takaičiová vyzvala obyvatele v zasažených oblastech, aby se odebrali do vyšších poloh, uvedla agentura Kjódó.
Reklama

Zemětřesení s ohniskem v Tichém oceánu v hloubce deseti kilometrů udeřilo v 16:53 místního času (9:53 SELČ) u pobřeží prefektury Iwate. Varování úřadů před následnou vlnou tsunami bylo kromě Iwate ohlášeno v prefekturách Aomori a Hokkaidó.

Japonská média již hlásí, že vlny tsunami byly spatřeny, jak se blíží k pobřeží země. Premiérka Sanae Takaičiová vyzvala obyvatele v zasažených oblastech, aby se odebrali do vyšších poloh, uvedla agentura Kjódó.

Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až 20metrovou vlnu tsunami. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2700 se pohřešovalo. Vlna tsunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama