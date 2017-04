Japonské město postižené jadernou havárií ve Fukušimě se probouzí k životu. Znovu otevřelo školu

před 22 minutami

Od jaderné havárie v japonské Fukušimě uplynulo už šest let. Vzpamatovat se z ní se dodnes snaží i nedaleké město Naraha. Její vedení ukončilo teprve po 4 letech od incidentu evakuaci obyvatel a dovolilo lidem vrátit se do místa postiženého radiací. V městečku teď dokonce vznikla základní škola, do jejíchž tříd zasedla víc než stovka žáků. Do kdysi liduprázdné Narahy se tak postupně vrací život.

Naraha - Proto tohle kdysi liduprázdné japonské městečko je to velký zlom.

Kdysi osmitisícovou Narahu museli lidé v roce 2011 opustit kvůli nedaleké havári ve fukušimské jaderné elektrárně. Teď se do ní nejen vracejí lidé, ale brány znovu otevřela i místní škola.

To ukazuje, že strachu z radiace se postupně zbavují i mladé japonské rodiny. Naraha se tak po šesti letech od jaderné katastrofy pomalu probouzí k životu.

Do základní školy se tady letos zapsalo celkem 105 žáků. Výuka začala 1. dubna, kdy Japonsko tradičně vítá nový školní rok.

Vše ale není bez problémů.

Kuchařky ve školní jídelně musí každý den dál měřit hodnotu radiace v potravinách.

Některé školní třídy mají málo žáků.

Školnímu baseballovému týmu chybí hráči.

Otevření školy i přesto považuje její ředitel za důležitý zlom. "Město bez školy není opravdové město," řekl americkému listu The New York Times ředitel školy Sačiko Araki.

Město potřebuje mladé lidi

Jeho škola má přitom co nabídnout.

Žáci tady najdou třeba dvě vědecké laboratoře, počítače, knihovnu nebo tělocvičnu.

Balkón v zadní části budovy zase nabízí krásný výhled na moře. Každý student taky zadarmo dostane školní uniformu.

Škola se snaží, jak může, aby do města přilákala mladé lidi. Řada japonských rodin se ale pořád svého bývalého bydliště bojí. Přesněji řečeno radiace v něm.

Lidé museli z Narahy hned po jaderné havárii v nedaleké Fukušimě.

Tamní elektrárnu v březnu 2011 vážně poškodilo zemětřesení a hlavně následné tsunami. Masivní únik radioaktivity způsobilo roztavení jádra reaktorů.

Naraha přitom leží jen 20 kilometrů od místa tragédie.

Japonská vláda ukončila evakuaci města v roce 2015. Tehdy se i přes přetrvávající, byť mnohem menší riziko vrátili do Narahy hlavně starší lidé.

Před jadernou katastrofou v ní žilo přes 8000 obyvatel. Dosud se zpátky vrátil v průměru asi každý pátý obyvatel.

Také starosta Yukiei Matsumoto uznává, že pokud se do města nevrátí dostatek mladých lidí, město nemá budoucnost.

Šišky ani žaludy nesbírat, varují učitelé

Ve Naraze už znovu fungují nemocnice, pošta a banka. Chybí tady ale třeba supermarket.

Nehodu v nedaleké Fukušimě dodnes připomínají i přístroje na měření radiace, které jsou rozmístěné na parkovištích.

Budova nové školy, jejíž vybudování vyšlo na 18 milionů dolarů (4,5 miliardy korun), i její okolí jsou důkladně monitorované.

A i učitelé jsou velmi opatrní.

Někteří z nich například zakázali kvůli radiaci dětem sbírat žaludy a borové šišky, které si měli přinést na hodinu výtvarné výchovy.

Japonci na 11. březen 2011 nezapomenou. Záběry připomínají ničivé zemětřesení a tsunami, a jejich následky včetně havárie v elektrárně Fukušima. | Video: Reuters | 02:00

