Japonsko nařídilo rozpustit Církev sjednocení, protože "poškozuje veřejné blaho"

Japonský soud nařídil rozpuštění tamní Církve sjednocení po žádosti vlády, kterou podnítilo vyšetřování atentátu na expremiéra Šinzóa Abeho před třemi lety. Napsala to agentura AP. Církev zvažuje odvolání, rozhodnutí soudu totiž mimo jiné znamená konec daňových výjimek či likvidaci majetku organizace.

Japonské ministerstvo školství soudcům předložilo 5000 dokumentů a důkazů, které vycházely z výslechů více než 170 osob. Církev podle něj manipulovala se svými stoupenci, vyvolávala u nich strach a nutila je kupovat drahé zboží a dávat dary, i když neměli peníze.

Soud v rozhodnutí uvedl, že problémy organizace jsou rozsáhlé a trvalé a její rozpuštění je nutné, protože cesta k její dobrovolné reformě není pravděpodobná. Nelze ani pominout značné finanční škody, jelikož organizace podle soudců vylákala od více než 1500 lidí dary ve výši nejméně 20,4 miliardy jenů (přes tři miliardy Kč), napsala agentura Kjódó.

Japonský právní systém umožňuje, aby úřady soud požádaly o rozpuštění, pokud se náboženská organizace "dopustí činu, o němž se jasně prokáže, že významně poškozuje veřejné blaho", dodala Kjódó.

Verdikt uvítala skupina právníků, kteří zastupují osoby žalující církev, a požádala, aby se organizace co nejdříve omluvila a zaplatila odškodnění. Japonská odnož církve původem z Jižní Koreje rozhodnutí naopak označila za politováníhodné, nespravedlivé a nepřijatelné s tím, že vážně ohrožuje náboženskou svobodu a lidská práva jejích stoupenců.

Na bývalého premiéra Abeho v červenci 2022 vystřelil na předvolebním mítinku muž, který jej vinil z podpory Církve sjednocení. Abe svým zraněním následně podlehl. Střelec náboženské organizaci vyčítal špatnou finanční situaci své rodiny, mužova matka totiž podle japonských médií darovala této církvi značné jmění. Ministerstvo školství o rozpuštění organizace zažádalo o rok později.

Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, který hlásal nový výklad Bible a konzervativní, rodinně orientovaný hodnotový systém. O deset let později přišla tato organizace do Japonska a navázala úzké vztahy s řadou konzervativních zákonodárců na základě společných zájmů, jimiž byl například boj proti komunismu. Od 80. let 20. století čelila církev obviněním z problematického náboru členů v Japonsku.

V poslední době si kritiku kvůli vazbám na církev vysloužila řada vysoce postavených japonských politiků, například členové vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Někdejší premiér Fumio Kišida v roce 2022 proto z vlády odvolal některé ministry, kteří s náboženskou společností udržovali kontakty.