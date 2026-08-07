Japonsko nařídilo evakuace kvůli blížícímu se tajfunu, zrušilo 500 letů

Japonsko nařídilo evakuaci statisíců lidí v jihozápadní části země a zrušilo více než 500 letů kvůli pomalu postupujícímu tajfunu Dolphin. Podle meteorologů přinese tajfun do oblasti silný vítr, prudký déšť a vysoké vlny, píše agentura Reuters.
Dolphin je tajfunem první, tedy nejslabší kategorie s maximální rychlostí větru 144 kilometrů v hodině a s nárazy dosahujícími téměř 200 kilometrů v hodině. Blíží se k řetězci ostrovů mezi oblasti Kjúšú a prefekturou Okinawa, uvedla japonská meteorologická agentura (JMA).
Úřady vydaly příkazy k evakuaci pro téměř 260 tisíc obyvatel prefektur Kagošima a Okinawa, zatímco společnost Toyota v pátek zastavila provoz v devíti továrnách.
Očekává se, že si tajfun udrží svou sílu i poté, co dorazí nad pevninu v prefektuře Okinawa. Silný vítr může poškodit nebo zničit některé stavby a kvůli prudkému dešti hrozí povodně, varovala JMA.
Tato rozsáhlá bouře také silným větrem zasáhne velkou část nejjižnějšího hlavního ostrova Kjúšú, včetně prefektury Kumamoto, která se stále vzpamatovává ze zemětřesení o síle 7,1 stupně z minulého týdne. Zhruba 6700 obyvatel Kumamota zůstává v evakuačních centrech poté, co se při zemětřesení zřítilo mnoho domů.
Meteorologická agentura rovněž varovala před rizikem úpalu, protože v některých oblastech Japonska se očekávají teploty až 36 stupňů Celsia.
Mohlo by vás také zajímat: V pondělí ráno 6. srpna 1945 svrhl americký bombardér B-29 Enola Gay na město Hirošima atomovou pumu.
Rafinerií Slovnaft otřásl výbuch. Bratislavou se šíří dým
V bratislavské rafinerii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Denník N v pátek napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá, uvedl server Aktuality.sk. Obyvatelům podle rafinerie nebezpečí nehrozí.
Itálie dostala ultimátum: do neděle musí zrušit kontroly cestujících ze Španělska
Španělská vláda v pátek pohrozila Itálii, že zavede odvetná opatření vůči cestujícím z Itálie, pokud Řím do neděle nezruší kontroly lidí přijíždějících ze Španělska. V pátek o tom napsal deník El País.
Komentář: Babišova vláda tiše chystá velké politické změny. Kryjí je kulturní války
„Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě. Jsme kategoricky proti,“ řekl šéf Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek redakci Aktuálně.cz k chystané vládní novele, která by zavedla povinné předkupní právo na pronajatou zemědělskou půdu.
ŽIVĚ Jemenští Húsíové při útoku v Saúdské Arábii zranili 11 civilistů
Při útoku jemenských húsíjských povstalců v saúdskoarabské oblasti Nadžrán bylo zraněno 11 civilistů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Rijádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je sedm občanů Saúdské Arábie včetně ženy a čtyřletého dítěte, dva Egypťané, Jemenec a Pákistánec.
Zpěvačka Charlotte Gott zveřejnila videoklip ke svému třetímu singlu Paris
Nový videoklip se natáčel během června přímo ve francouzské metropoli a Charlotte v něm nejen zpívá, ale doprovází se i na klavír, což dle tvůrců dodává celému klipu komornější ráz.