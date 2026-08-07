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Zahraničí

Japonsko nařídilo evakuace kvůli blížícímu se tajfunu, zrušilo 500 letů

ČTK

Japonsko nařídilo evakuaci statisíců lidí v jihozápadní části země a zrušilo více než 500 letů kvůli pomalu postupujícímu tajfunu Dolphin. Podle meteorologů přinese tajfun do oblasti silný vítr, prudký déšť a vysoké vlny, píše agentura Reuters.

Japan Asia Storm
Na tomto snímku pořízeném ze záběrů televize NTV-NNN jde člověk v dešti, zatímco se k japonskému městu Naha blíží tajfun Dolphin; snímek vznikl v pátek 7. srpna 2026.Foto: CTK – Uncredited
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Dolphin je tajfunem první, tedy nejslabší kategorie s maximální rychlostí větru 144 kilometrů v hodině a s nárazy dosahujícími téměř 200 kilometrů v hodině. Blíží se k řetězci ostrovů mezi oblasti Kjúšú a prefekturou Okinawa, uvedla japonská meteorologická agentura (JMA).

Úřady vydaly příkazy k evakuaci pro téměř 260 tisíc obyvatel prefektur Kagošima a Okinawa, zatímco společnost Toyota v pátek zastavila provoz v devíti továrnách.

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Očekává se, že si tajfun udrží svou sílu i poté, co dorazí nad pevninu v prefektuře Okinawa. Silný vítr může poškodit nebo zničit některé stavby a kvůli prudkému dešti hrozí povodně, varovala JMA.

Tato rozsáhlá bouře také silným větrem zasáhne velkou část nejjižnějšího hlavního ostrova Kjúšú, včetně prefektury Kumamoto, která se stále vzpamatovává ze zemětřesení o síle 7,1 stupně z minulého týdne. Zhruba 6700 obyvatel Kumamota zůstává v evakuačních centrech poté, co se při zemětřesení zřítilo mnoho domů.

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Meteorologická agentura rovněž varovala před rizikem úpalu, protože v některých oblastech Japonska se očekávají teploty až 36 stupňů Celsia.

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