Japonsko má virtuální policistku AIko, varuje před podvody

Policie v japonské prefektuře Ósaka spustila virtuální policistku AIko, která varuje před podvody, jejichž obětí se stává zejména starší generace. Informovala o tom agentura Kjódó, která poznamenala, že jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky ko používané u ženských jmen.
V Japonsku stejně jako v jiných zemích světa se stále více lidí stává obětí podvodníků, kteří se vydávají za policisty, celebrity propagující investice či předstírají zamilování.
Policie v Ósace upozorňuje na to, že do takových léček upadají nejen senioři a že v loňském roku takřka polovinu obětí v této prefektuře tvořili lidé mladší 64 let.
„Žádní policisté neukazují přes internet své průkazy a nezveřejňují zatykače online,“ říká virtuální policistka na jednom z videí, které je nazváno jako hodina prevence kriminality s policejní náčelnicí AIko.
Tvůrci si od AIko slibují, že s její pomocí zvýší povědomí o podvodech a praktikách podvodníků.
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