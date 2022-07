Šinzóa Abeho zastřelil voják, který dříve sloužil u námořnictva. Zbraň si sám vyrobil

Policie a japonská média pomalu získávají informace o tom, kdo a proč zavraždil ve městě Nara, blízko Kjóta, bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho.

Střelcem byl podle místních novinářů, odvolávajících se na policii, jedenačtyřicetiletý Tecuja Jamagami. Sloužil jako voják v japonském námořnictvu v letech 2002 až 2005, motiv jeho činu ale zatím není jasný.

Podle agentury Kjódó u policejního výslechu řekl, že neměl žádnou zášť proti Abemu. Policistům, kteří ho zatýkali, ale tvrdil, že nesouhlasil s Abeho politikou a chtěl ho zabít. Útočník měl trvalé bydliště ve městě Nara, při domovní prohlídce jeho bytu tam policisté nalezli výbušniny.

Svědci uvedli, že krátce po půl dvanácté dopoledne slyšeli velkou ránu a viděli kouř. Nic se ale nestalo. Pak zazněla druhá rána a expremiér Abe se skácel k zemi. Krvácel z hrudníku a krku. V nemocnici lékaři marně bojovali několik hodin o jeho život, dávali mu krevní transfuze. Na místo přijela jeho manželka Akie.

Zástupci nemocnice na tiskové konferenci později uvedli, že Abe měl zraněné i srdce a silně krvácel.

Střelec v šedém tričku, béžových kalhotách a s rouškou na obličeji z místa činu neutíkal. Zůstal stát, odhodil pušku a nechal se bez odporu zatknout. Pušku si zřejmě sám vyrobil doma. Japonsko má přísné zbraňové zákony a málokdo mimo lidi sloužící v policii nebo armádě dostane povolení zbraň vlastnit.

Šinzó Abe byl nejdéle sloužícím premiérem v poválečných dějinách Japonska. Proslul hlavně svojí ekonomickou politikou, které se zkráceně říkalo abenomika. Ta spočívala v investicích do infrastruktury a ve snížení nezaměstnanosti. Abe také prolomil dlouholeté tabu, když jeho vláda zvýšila vojenský rozpočet a investovala do zbrojení. To naráželo na značnou kritiku.

Abe odstoupil z čela vlády v roce 2020, zdůvodnil to svým zdravotním stavem. Trpěl vážným střevním onemocněním, ulcerózní kolitidou. Nadále si ale uchoval velký vliv ve vládnoucí Liberálně demokratické straně.

Atentát na politika Japonsko nezažilo od roku 2007, kdy vrah najatý mafií jakuza zastřelil starostu města Nagasaki.

Video z místa činu: