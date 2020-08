Umí překládat, pošlou SMS a v létě chladí. Japonské roušky mají speciální funkce

Japonský technologický start-up Donut Robotics měl velkou zakázku na výrobu robotů, kteří by na letišti ukazovali lidem cestu a dorozumívali se s nimi hned několika jazyky. Kvůli pandemii koronaviru se ale vše odložilo a vedení hledalo alternativu, aby firma nezkrachovala. Přišla s nečekaným řešením: schopnosti chystaných robotů mohou mít i roušky.

Roušky s názvem C-Mask by měly po připojení k mobilnímu telefonu překládat japonštinu do osmi různých jazyků nebo přepisovat mluvenou řeč do formy textu. Dokážou také poslat SMS zprávu, telefonovat a zesílit pomocí reproduktoru hlas majitele roušky. To vše, aniž by se člověk musel dotknout mobilu nebo obličeje.

Start-up umístil svůj návrh na internet a požádal zájemce o financování výroby. Cílem bylo vybrat díky tzv. crowdfundingu sedm milionů jenů (v přepočtu 1,5 milionu korun). Tuto částku získal už za tři minuty. "Stopli jsme to po 37 minutách, kdy jsme vybrali 28 milionů jenů (téměř šest milionů korun)," uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel firmy Taisuke Ono.

Firma měla podle něj za cíl vytvořit takové roušky, které by byly účinné a na více použití a zároveň by uměly něco navíc.

"Umožnila nám to pandemie," vysvětluje Ono americkému deníku New York Times, proč by v jiné době stejný produkt neuspěl. "I kdybychom něco takového vytvořili, nikdo by do toho neinvestoval a neprodalo by se to. Nyní se světový trh několikrát zvětšil," dodává.

První kusy jejich multifunkčních roušek se začnou v Japonsku prodávat v září v přepočtu za 850 korun. Následně by si je mohli pořídit i zákazníci ve Spojených státech, Evropě nebo Číně, píše časopis Forbes.

Chladivé roušky na léto

Donut Robotics však není jedinou japonskou společností, která mění vzhled a funkci roušek. "Když je tady poptávka, tak trh reaguje rychle," vysvětluje Yukiko Iidaová, expertka na roušky z konzultační firmy Environmental Control Centre. "Lidé je nosí každý a celý den, takže pozorujeme zlepšení v usnadnění nošení a dorozumívání," dodává. Podle ní díky koronaviru přichází "rychlá evoluce v technologii roušek".

Evoluce však neprobíhá jen v technických vylepšeních, ale také v použitých materiálech. Na žádost zákazníků přinesla například oděvní firma Uniqlo roušky z látky s technologií AIRism, používané při výrobě triček a tílek. Rouška by měla být prodyšná, chladivá a rychleschnoucí a také by měla poskytovat ochranu před UV zářením, uvádí japonský turistický server Matcha.

Chladivé roušky nabízí podle japonského deníku Japan Times i společnost Knit Waizu, která do nich všila kapsy na polštářky, které dokážou hodinu a půl ochlazovat obličej. Roušky jsou k dostání v automatech v Japonsku vedle lahví s vodou a limonádami. Jak to vypadá, se můžete podívat v přiloženém tweetu.

🇯🇵 | Es furor en Japón: la compañía Knit Waizu comenzó a vender mascarillas y productos higiénicos contra el COVID-19 en dos máquinas expendedoras. Cerca de 400 mascarillas son vendidas por día gracias a estas máquinas. El precio es de ¥690 (6 dólares) por mascarilla. pic.twitter.com/gva08IdE6V — El Liberal Diario (@ElLiberalDiario) May 14, 2020

Ochlazení slibuje i společnost Yonex specializující se na sportovní oblečení. Její rouška pohlcuje pot a teplo a údajně dokáže snížit teplotu obličeje až o tři stupně Celsia.

Dál v Japonsku vznikají i roušky s motorizovaným čističem vzduchu, průhledné roušky, aby byl vidět výraz obličeje, roušky nesmývající make-up nebo se systémem, který povrch zahřeje na dvě stě stupňů Celsia, čímž zabije bakterie a viry.

Maskované Japonsko

Lékařské roušky, jak je známe dnes, vznikly koncem 19. století a měly sloužit při operacích. K boji s epidemiemi se začaly používat až začátkem 20. století, kdy se Mandžuskem, historickou oblastí na severovýchodě Číny, šířil mor.

Jejich nošení tehdy propagoval malajsijský lékař Wu Lien-teh, který v oblasti působil. Později se stal prvním Malajsijcem nominovaným na Nobelovu cenu, v jeho případě za medicínu.

Později se nošení roušek rozšířilo po světě. Velkou oblibu mají právě v Japonsku, kde je lidé kromě pandemie koronaviru nosí i při nachlazení, proti znečištění ovzduší a pylům nebo aby se jen skryli, píše list New York Times. Japonský deník dodává, že lidé na ostrovech pořádají i soutěže krásy v rouškách, kde porota hlasuje o tom, která z "maskovaných krásek", jak jim přezdívají, je nejatraktivnější.

