Japonská vláda schválila zákon umožňující abdikaci císaře. Byla by první za 200 let

Japonská vláda dnes učinila další krok k první abdikaci císaře za 200 let, když schválila návrh speciálního zákona, který má umožnit stárnoucímu císaři Akihitovi odstoupit. Informovala o tom agentura AFP. Kabinet, který vede premiér Šinzó Abe, návrh zákona podepsal. Ten nyní poputuje do parlamentu k projednání a konečnému schválení. K tomu by mělo dojít co nejdříve během nynějšího zasedání parlamentu. Zpráva o tom, že by 83letý Akihito chtěl odejít do důchodu, loni Japonsko zaskočila. Císař potvrdil, že ho k tomuto přání vede jeho věk a horšící se zdraví, a proto by rád předal korunu nejstaršímu synovi, korunnímu princi Naruhitovi. Současné japonské právo ale s abdikací císaře nepočítá.

