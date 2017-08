Japonec Sumiteru Taniguči, který přežil výbuch atomové bomby v Nagasaki, zemřel ve věku 88 let

před 1 hodinou

Zemřel bojovník proti jaderným zbraním Sumiteru Taniguči, který přežil výbuch atomové bomby ve městě Nagasaki. V době útoku mu bylo teprve 16 let. Utrpěl rozsáhlé popáleniny na zádech a levé paži, které se dlouho a komplikovaně hojily. Poté, co se uzdravil, se stal jedním z předních aktivistů proti jaderným zbraním a svého času také patřil mezi přední kandidáty na Nobelovu cenu za mír.

Nagasaki (Japonsko) - Japonec Sumiteru Taniguči, který v srpnu 1945 přežil výbuch atomové bomby ve městě Nagasaki, zemřel ve věku 88 let na rakovinu. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Taniguči pracoval jako pošťák onoho rána, kdy Spojené státy na Nagasaki svrhly bombu, která zabila více než 70 tisíc lidí. Poté, co se uzdravil z rozsáhlých popálenin, které utrpěl, se stal jedním z předních aktivistů proti jaderným zbraním a svého času také patřil mezi přední kandidáty na Nobelovu cenu za mír.

V době útoku mu bylo teprve 16 let. Utrpěl rozsáhlé popáleniny na zádech a levé paži, které se hojily mnoho let. Jel na kole asi 1,8 kilometru od epicentra exploze. "Z ničeho nic jsem uviděl, jak se zezadu rozzářilo světlo podobné duze. Silný výbuch mě odmrštil a udeřil se mnou o zem," řekl při vzpomínkové ceremonii 70 let po útoku.

"Když jsem se probral, visela mi kůže na levé ruce od ramene po špičky prstů jako cáry hadru. Sáhl jsem si na záda a zjistil jsem, že šaty jsou pryč a na ruce mi zůstala slizká, spálená kůže. Všude kolem byla do černa spálená těla, ze zřícených budov se ozývalo volání o pomoc, byli tam lidé, ze kterých opadávala kůže nebo jim vyhřezly vnitřnosti. Celé město se změnilo na ohnivé moře. Bylo to peklo."

Svržení atomové bomby na Nagasaki 9. srpna 1945 následovalo tři dny po svržení první bomby na Hirošimu. Nagasaki přitom nebylo prvotním cílem - tím mělo být město Kokura, ale výhled na něj ten den zakryly mraky.