Japonci zahájili lov delfínů. Nahánějí je do mělkých vod, kde část zabíjejí na maso

Japonsko v zátoce u vesnice Taidži zahájilo každoroční lov delfínů. Část kytovců rybáři prodávají do delfinárií, zbytek je zabíjen na maso. Sezona lovu potrvá do března, informovala agentura DPA s odvoláním na bojovníky za práva zvířat.

Japonci jsou kvůli způsobu lovu delfínů opakovaně terčem kritiky. Rybáři například tlučou kovovými tyčemi o sebe, což mezi zvířaty s mimořádně citlivými sonary vyvolá paniku. Delfíni se pak nechají snáze vmanévrovat do mělké vody, kde jsou ponecháni několik dní. Pak jsou nahnáni do zátoky a zabiti. Rybáři jim zabodnou tyče do páteře a nechají je zemřít.

Aktivisté za práva zvířat uvádějí, že pokračující kritika lovu nese ovoce. Podle organizace Pro Wildlife se v posledních letech počet usmrcených delfínů a malých velryb v Japonsku razantně snížil. Organizace upozorňuje na Japonsko, i když některé země jako Peru, Nigérie, Brazílie či Indie uloví nyní delfínů podstatně více, píše agentura DPA.

Podle Pro Wildlife se Japoncům lov vyplatí jen proto, že za prodej odchycených delfínů do akvárií a vodních parků rybáři utrží několik milionů dolarů.

Lov delfínů v Taidži se dostal do širšího povědomí před více než deseti lety díky oscarovému dokumentárnímu filmu The Cove (Zátoka). V Japonsku jeho tehdejší uvedení provázely protesty nacionalistických skupin, které ho považují za "protijaponský" film, útočící na tamní tradice.

V roce 2019 Japonsko rovněž po 31 letech obnovilo komerční lov velryb. Stalo se tak krátce po jeho vystoupení z Mezinárodní velrybářské komise (IWC). Japonsko nicméně lov velryb nikdy zcela neukončilo, každoročně jich pod záminkou "výzkumu" zabilo stovky.

Video: Japonsko znovu loví velryby