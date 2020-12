Japonci vyvíjí družice ze dřeva, mohly by pomoct vyřešit problém kosmického smetí

Univerzita v japonském městě Kjóto vyvíjí ve spolupráci s jednou místní firmou družice s vnější konstrukcí ze dřeva. Podle japonských vědců, které citovala zpravodajská stanice BBC, by dřevěné satelity mohly přispět k řešení problémů souvisejících s hromaděním kosmického smetí. Japonsko by mohlo vypustit první satelit vyrobený ze dřeva v roce 2023.

Univerzita se chystá testovat různě ošetřené druhy dřeva v náročných podmínkách na Zemi. Družice se obvykle vyrábějí z hliníku, titanu, slitin či jiných kompozitních materiálů. "Další fází (výzkumu) bude vytvořit model satelitu," uvedl profesor univerzity v Kjótu a japonský astronaut Takao Doi.

Podle výzkumníků by konstrukce satelitů ze dřeva mohla pomoci řešit problém s kosmickým odpadem. "Velice nás znepokojuje, že satelity při návratu do atmosféry shoří a vytvoří velké množství malých hliníkových částí, které se pak několik let vznášejí ve vysoké části atmosféry," uvedl Doi.

Satelity ze dřeva by podle výzkumníků zcela shořely, aniž by po nich zůstaly škodlivé či nebezpečné části.

Odborníci varují před rostoucím nebezpečím smetí ve vesmíru, uvádí BBC News. Kosmické smetí většinou tvoří již nefunkční družice či jiná tělesa vypuštěná do vesmíru. Podle Světového ekonomického fóra se kolem Země pohybuje na 6000 družic, z nichž je 60 procent nefunkčních.

Obavy z hromadění kosmického odpadu rostou kvůli zvyšujícímu se počtu těles, jež jsou vypouštěna ze Země do vesmíru. Společnost Euroconsult odhaduje, že v příštích deseti letech bude vypuštěno do vesmíru bezmála tisíc družic ročně.

K růstu množství vypuštěných těles přispívá i rozmach takzvaných malých satelitů. Například v rámci projektu Starlink amerického miliardáře Elona Muska bylo od roku 2019 vypuštěno na oběžnou dráhu téměř tisíc družic, jež mají zaručit celosvětové pokrytí rychlým internetem. Další tisícovky těchto družic mají být vypuštěny v příštích letech.