Japonci si oblíbili kalendáře s Putinem. Skupují hlavně ty, kde se mazlí se zvířaty

Nová vláda Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených v úterý složila slavnostní přísahu. V jejím čele stane třiatřicetiletý Sebastian Kurz, který bude nejvyšší vládní post zastávat již podruhé. Je to poprvé, co se rakouští Zelení budou podílet na spolkové vládě. Sedmnáctičlenný kabinet přichází s ekologickým programem i plánem přísnější kontroly migrace a integrace cizinců.

Prezident Alexander Van der Bellen podle agentury DPA řekl, že Rakušané i on sám mají od nové koalice "velká očekávání". Vláda by se měla "plynule, klidně a svědomitě" pustit do práce a starat se zejména o důvěru lidí. "Tato důvěra není samozřejmá," uvedl prezident a bývalý šéf strany Zelených Van der Bellen.