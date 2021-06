Chtěli nejlepší hry v historii. Radost Japoncům ale zničil covid, říká Čech z Kjóta

Každý pořadatel olympijských her slibuje, že právě ty jeho budou v něčem nové, jedinečné, nezapomenutelné. O olympiádě v Tokiu, která začne 23. července, to bezpochyby říci lze. I když ne ve smyslu, v jakém by si Japonci představovali.

Hry budou bez zahraničních diváků a není jisté, jestli tribuny nezůstanou úplně prázdné. O tom, zda alespoň někteří japonští diváci budou moci spatřit sportovce v akci na vlastní oči, se stále nerozhodlo. Na rozdíl od jiných zemí pandemie koronaviru v Japonsku zatím neustupuje. Země se potýká se čtvrtou vlnou, od loňského jara v asijské zemi zemřelo na covid-19 přes 13 600 lidí a více než tři čtvrtě milionu se jich nakazilo. Nejsou to sice závratná čísla například ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi - včetně České republiky s desetinou obyvatel, kde zemřelo 30 tisíc nemocných a nakazilo se 1,66 milionu lidí. Pořádat ale za takové situace grandiózní podnik, jako jsou olympijské hry, je složité. V Tokiu stále platí mimořádná opatření a maximálně možné omezení kontaktů mezi lidmi. Organizační výbor už oznámil akreditovaným novinářům, že nebudou mít přístup nikam mimo sportoviště a ubytování. Budou navíc monitorováni přes GPS. Problémem Japonska je v tuto chvíli nízká proočkovanost. Předsedkyně organizačního výboru Seiko Hašimotová v úterý slíbila, že očkování veškerého personálu, který má na starosti průběh her, začne v polovině června. Vytrvalost a nezlomnost Hlasy, že olympiáda se raději měla zrušit, nejsou v zemi ojedinělé. Členka olympijského výboru a bronzová medailistka v judu z her v Soulu v roce 1988 Kaori Jamagučiová tvrdí, že Japonsko bylo k pořádání her dotlačeno. "Pro koho tato olympiáda bude a o čem? Ztratila smysl a pořádá se jen kvůli samotnému pořádání. Bohužel jsme už propásli možnost ji zrušit," napsala Jamagučiová v komentáři pro agenturu Kjódó. Související Člen Japonského olympijského výboru spáchal sebevraždu skokem pod metro Předseda neziskové organizace Česko-japonská společnost Ondřej Hýbl mnoho let žil a pracoval v Kjótu, do České republiky se vrátil loni kvůli pandemii koronaviru. Podle něj je v zemi patrné zklamání. "Japonci se na hry moc těšili a s jejich pověstnou precizností je chtěli udělat absolutně nejlepší v historii. Měl to být zlatý hřeb nového úspěšného a hrdého období, ke kterému směřovaly reformy nastartované premiérem Šinzóem Abem. Po organizační stránce Japonsko chtělo ukázat světu svůj perfekcionismus a pohostinnost," vysvětluje pro Aktuálně.cz. "V současné situaci ale o ideál usilovat nelze. Lze jen minimalizovat škody a uspořádat něco, co se původnímu plánu nebude ani vzdáleně podobat. Frustrace je značná jak mezi těmi, kteří přesto chtějí hry uspořádat, tak u těch, kteří jsou proti. O rok odložené hry se ale snad nakonec mohou stát symbolem jiných japonských rysů: vytrvalosti a nezlomnosti," dodává Hýbl. Podpora her půl na půl Poslední průzkumy dotazující se, zda pořádat, či nepořádat, vyznívají nejednoznačně. V průzkumu televize TBS na začátku června se vyslovilo pro zrušení či odložení olympiády 55 procent lidí. Hry se měly uskutečnit loni v létě, tehdy to však bylo nemyslitelné a někdejší premiér Abe oznámil roční odklad. Přední japonský virolog a vládní poradce pro otázky pandemie Hitoši Ošitani nyní řekl britskému deníku Times, že měsíc a půl před začátkem sportovního svátku situaci nepovažuje za dobrou. "Vláda a organizační výbor neustále opakují, že hry budou bezpečné. Ale každý ví, že existuje velké riziko rozšíření infekce jak v Japonsku, tak i ve světě po skončení her. Není možné zajistit stoprocentní bezpečnost," cituje list virologa. Související Pořádat teď olympiádu není normální, prohlásil šéf expertů na boj s covidem Podle Hýbla k frustraci Japonců přispívá i nespokojenost s tím, jak stát pandemii zvládá. "Očkování se rozbíhalo velice pomalu, vláda si teď dala za cíl do začátku her naočkovat alespoň čtyřicet až padesát procent populace. V deseti prefekturách včetně Tokia byl prodloužen mimořádný stav do 19. června. O den později má padnout rozhodnutí, jestli hry budou alespoň s účastí japonských diváků. Za téhle situace organizovat olympiádu s radostí a podporou lze opravdu jen těžko. Společnost je v názoru na hry hodně rozdělená, olej do ohně přilévají i některá média. Mezi lidmi, se kterými jsem v kontaktu, je podpora či odmítání her tak půl na půl," říká Hýbl. Video: Martin Doktor o odkladu olympiády 13:23 Odložit olympiádu je dobré rozhodnutí, ale bylo překotné, mohlo proběhnout víc v klidu a stálo by to míň peněz, myslí si sportovní ředitel ČOV. | Video: Martin Veselovský