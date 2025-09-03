Zahraničí

Jaký je J. D. Vance za zavřenými dveřmi? Fialův muž mluvil i o pákách USA na Putina

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 46 minutami
Politici se za zavřenými dveřmi chovají jinak než na veřejnosti a díky bohu za to, říká premiérův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Americký viceprezident J. D. Vance ho překvapil, jak je konstruktivní a že má snahu s válkou na Ukrajině skutečně pohnout. Rusové budou podle Pojara konstruktivně vyjednávat, teprve až se dostanou pod tlak. Páku na ně Trump má, záleží ale, zda ji použije.
Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Pojar | Video: Matyáš Zrno

Při nedávném setkání s evropskými státníky v Bílém domě vypadal Donald Trump docela spokojeně. Byl to evropský a ukrajinský úspěch? Našli recept na Donalda Trumpa?

Já myslím, že to byl úspěch. Ale nebylo to úplně ojedinělé, protože k těm kontaktům docházelo v minulosti a všichni ti, kteří tam byli, tak s Donaldem Trumpem měli možnost hovořit a nějakým způsobem pochopit jeho styl. A byla tam viditelná snaha od Donalda Trumpa i od viceprezidenta Vance, aby ta schůzka byla pozitivní a konstruktivní. To bylo zcela jasně řečeno i během telefonátů a na různých videokonferencích v různých formátech ještě před schůzkou.

Související

O Putina až tolik nejde. Trump se odříznutím Ruska obává mnohem většího nebezpečí

trump
0:38

Já jsem měl možnost se s premiérem některých těch jednání účastnit. Americká strana se třeba poprvé na úrovni viceprezidenta účastnila jednání v rámci koalice ochotných. Na začátku tam Američané byli přítomni na mnohem nižší úrovni. Byla prostě vidět snaha skutečně s válkou na Ukrajině nějak pohnout.

Jak se choval J. D. Vance, který v Trumpově administrativě platí spíše za protiukrajinského?

Byla to naprosto férová a konstruktivní debata. Všichni ocenili, že to byla věcná diskuse, a viděli jsme tam naprosto střízlivý a transatlantický přístup.

To je úplně jiný J. D. Vance, než jak ho známe z obrazovky…

Tak ono u většiny politiků, možná dokonce u všech, je rozdíl mezi tím, co říkají za zavřenými dveřmi a co říkají navenek. A u některých je ten rozdíl prostě větší. Je potřeba vždycky se dívat na to, co se zrovna děje na domácí scéně, v domácí politice.

Takže když byl J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci, kde měl takový ostrý protievropský projev, tak to byl samozřejmě nějaký vzkaz Evropě a Německu, ale zároveň je to potřeba číst jako velmi silný vzkaz domácímu publiku do určité části Republikánské strany a podporovatelů Donalda Trumpa. A to prostě musíme oddělovat.

Já jsem raději, když státníci říkají pokud možno stejné věci za zavřenými dveřmi i venku, ale někdy to prostě možné není a někdy je naprosto pochopitelné, že se tak neděje. Proto je dobré, že dochází k jednání za zavřenými dveřmi.

A jsou za zavřenými dveřmi konstruktivnější i Rusové?

Související

"Potají tlačí na Zelenského." Za zavřenými dveřmi idylka mezi Evropou a Trumpem končí

Videoconference between Emmanuel Macron and the coalition of volunteers
0:58

Já jsem neměl tu čest hovořit v posledních letech s Rusy za zavřenými dveřmi, takže to nedokážu posoudit. Do určité míry to nejspíš asi platí taky, ale zatím tam ten konstruktivní přístup stále hledám. Ruský přístup bude konstruktivní až ve chvíli, kdy si Rusko uvědomí, že více získá dohodou než tím, že bude dál bojovat. Dokud si nebude jisté, že ta ekonomická, lidská i společenská cena za pokračování války převyšuje to, čeho dosáhnou na bojišti, tak Rusko konstruktivní nebude.

To bude, obávám se, trvat ještě dlouho…

Ano, ale jsme k tomu blíž, než jsme byli před rokem nebo dvěma. Bude hodně záležet na Donaldu Trumpovi, jestli tento bod přiblíží, protože on má v rukách jak cukr, tak bič. Teď jde o to, zda použije i ten bič - další sankce a další dodávky zbraní na Ukrajinu. On zatím sází na vyjednávání a na vstřícný postoj v zásadě k oběma stranám…

Snaží se Rusové nějak Američany ovlivnit?

Je tady taková ta smršť, mediální i politická, kterou Rusové velmi dobře naplánovali na ta jednání. Sdělení je, že Ukrajina prohrává a Rusko vyhrává. Ale opravdu Rusko vyhrává? Za poslední tři roky od ukrajinské ofenzivy, kdy Ukrajinci dobyli nějaké území zpět, tak od listopadu 2022 Rusko dobylo necelé jedno procento ukrajinského území! Samozřejmě, procento ukrajinského území je hodně - v poměrech střední Evropy. Ale je to jen jedno procento!

A nedobyli ani ten Pokrovsk, město, o kterém nikdo neslyšel. Provinční městečko. A snaží se ho dobýt od 17. července minulého roku, takže 13 měsíců. O. K., asi ho nakonec získají, ale ten rozkaz původně zněl dobýt ho na podzim, pak v únoru… Ale je září a Pokrovsk je pořád v ukrajinských rukách.

Související

"Konec speciální vojenské operace je riziko pro Zelenského," tvrdí ekonom z Kremlu

Rusko, rafinerie, požár, sankce
0:47

A když se podíváme na čísla nebo na zprávy z ruské ekonomiky, tak kvůli sankcím - přes všechno obcházení - ruská ekonomika je prostě pod tlakem a ruský rozpočet také. Zatím to není dostatečné, ale myslím si, že pokud v Kremlu uvažují racionálně, tak vidí, že ještě asi mohou pokračovat, ale zároveň že náklady na válku se zvyšují.

Ovšem ani Ukrajina na tom není nejlépe…

Jasně, ekonomicky i lidsky je to pro Ukrajinu složité. Na druhou stranu ta vůle se bránit tam pořád je. Já jsem tam byl nedávno, byl jsem tam deset dní a Ukrajinu jsem docela projel. Únava tam je vidět, ale vůle bránit se taky. Protože jim nic jiného nezbývá - kdyby se vzdali, tak se stanou otroky ruské říše.
Je obrovský úspěch Ukrajiny, že se dokázala ubránit, že je ukrajinský národ stmelený a že to Ukrajina vydržela. Nejenže Ukrajina obhájila svoji státnost, ale ještě ji posílila.

 
Mohlo by vás zajímat

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Rusko Vladimir Putin J. D. Vance Tomáš Pojar Česko Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 2 minutami
Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Amerika bystří. Macháč plní českému kamarádovi sen a ničí deblové hvězdy US Open

Mezi nejlepších osm deblových párů US Open pronikla i česká dvojice Tomáš Macháč a Matěj Vocel.
před 2 minutami
Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Prokuratura žádá doživotí pro Syřana, který loni útočil v německém Solingenu

Sedmadvacetiletý Ísa H. podle obžaloby zavraždil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil.
před 5 minutami
Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska.
před 8 minutami
Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Disney zaplatí deset milionů dolarů za urovnání žaloby ohledně soukromí dětí

Americká Federální obchodní komise tvrdí, že společnost Disney porušovala americký zákon o ochraně soukromí dětí na internetu.
před 13 minutami
V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

V Afghánistánu třetí den po zemětřesení pátrají po přeživších, naděje slábne

Otřesy o síle šest stupňů si podle poslední bilance vyžádaly 1411 mrtvých a 3124 zraněných.
před 16 minutami
Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě
před 20 minutami
"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

"Hledáš něco, soudruhu?" Útok holí na Babiše rozpoutal lidovou tvořivost

Jak už to u podobných událostí bývá, lidová tvořivost na sebe nenechala dlouho čekat a lidé na sociálních sítích na incident reagovali záplavou vtipů.
Další zprávy