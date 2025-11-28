Zahraničí

Jako za totality v Československu. Severní Korea zavádí ruštinu na školách

před 58 minutami
Severní Korea zavádí povinnou výuku ruštiny. Učit se ji tak budou všichni žáci od čtvrté třídy základní školy. Moskva a Pchjongjang v posledních letech výrazně posílily spolupráci, a to hlavně ve vojenské oblasti. Severní Korea dodala Rusku munici a vojáky a stala se tak nejaktivnějším spojencem Moskvy ve válce proti Ukrajině.
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Severní Koreje v roce 2024.
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Severní Korey v roce 2024.

"Ruština byla zavedena jako povinný jazyk v severokorejských školách od čtvrté třídy, řekl ve čtvrtek ruský ministr přírodních zdrojů a životního prostředí Alexandr Kozlov. Podle něj také roste počet Rusů, kteří se učí korejsky. 

"V Rusku se v současné době učí korejštinu více než tři tisíce školáků. Většina z nich se ji učí jako druhý nebo třetí cizí jazyk," dodal Kozlov. Jako vysokoškolský obor studuje korejštinu asi tři sta ruských studentů. 

Moskva podle něj plánuje v Koreji postavit jazykové centrum, které bude nabízet kurzy ruštiny na univerzitě v hlavním městě Pchjongjangu. Obě země za poslední roky zvýšily spolupráci v oblasti vzdělávání, energetiky a medicíny, píše server Politico. 

Podle Kozlova má Severní Korea asi šest set specialistů na ruštinu. Minulý rok v Rusku studovalo 96 severokorejských studentů včetně moskevské univerzity MGIMO, která školí budoucí diplomaty. 

Severní Korea dodává zbraně a lidi, Moskva naopak jaderné technologie 

Spolupráce obou zemí v posledních letech raketově roste, a to především na vojenské, politické a ekonomické úrovni. Právě Pchjongjang je v posledních letech klíčový spojenec Kremlu ve válce proti Ukrajině. 

Ukrajinské tajné služby v polovině listopadu varovaly, že Rusko chce do konce roku do země přivést dvanáct tisíc Severokorejců, kteří by pracovali v továrně na výrobu dronů Šáhed. 

"Nebýt podpory Severní Korey, Rusko by válku už dávno prohrálo," řekl Kyrylo Budanov | Video: Youtube/GUR

"Tyto kroky jsou důkazem rozšiřující se strategické spolupráce mezi dvěma diktaturami při podpoře agresivní války Ruska proti Ukrajině," tvrdí ukrajinská tajná služba na sociální síti Telegram. Podle ní mají dělníci pracovat v dvanáctihodinových směnách za 2,5 dolaru (50 Kč) na hodinu. 

Spolupráce výrazně narostla minulý rok, když ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un podepsali smlouvu o vzájemné obraně. Pchjongjang tak ruské armádě dodává odhadem až 40 procent dělostřelecké munice, kterou Rusko útočí na Ukrajinu. 

Severní Korea je také jedinou zemí, která poslala asi 12 tisíc vojáků, kteří se zapojili přímo do bojů na Ukrajině. Moskva na oplátku Pchjongjangu poskytla technologie k výrobě jaderných zbraní, pokročilé zbraně a potraviny. 

