Jako za studené války. Německý náměstek v Praze odhalil neuvěřitelný plán

Německo v současnosti dává na obranu výrazně více peněz, jeho armáda ale stále nemá dost sil na vedení velké války. Na konferenci Mezinárodního institutu pro strategická studia Prague Defence Summit v Praze to řekl náměstek tamního ministra obrany Nils Schmid. Berlín proto plánuje rozšířit Bundeswehr až na 460 tisíc vojáků, tedy přibližně na velikost, jakou měl během studené války.
Podle Schmida skončilo období klidu, které Evropa zažívala po konci studené války. Kontinent nyní čelí kombinaci ruského revizionismu, rostoucí čínské moci, užší spolupráce mezi Čínou, Ruskem a Severní Koreou, přesunu části amerických vojenských kapacit do Asie a rychlého rozvoje nových technologií včetně umělé inteligence.
Za nejvážnější hrozbu Schmid označil Rusko. Moskva podle něj obnovuje a modernizuje své ozbrojené síly, rozvíjí vojenskou infrastrukturu a vytváří si podmínky pro případný útok proti NATO. Evropa proto podle německého náměstka potřebuje důvěryhodné odstrašení, které nebude existovat pouze na papíře.
Právě Bundeswehr má představovat jeden z hlavních pilířů evropského konvenčního odstrašení. Po roce 2001 ale Německo armádu postupně přizpůsobilo především zahraničním misím. Snížilo její početní stavy i rozsah techniky.
Berlín však chce tento stav v příštích letech zásadně změnit. V letech 2025 až 2030 plánuje rozsáhlou modernizaci a do roku 2035 chce svou armádu dostat na úroveň nejmodernějších evropských ozbrojených sil. Počet vojáků má postupně vzrůst až na 460 tisíc.
Součástí změn bude také výrazné zvýšení obranných výdajů. Německo chce do konce této dekády vydávat na obranu 3,5 procenta HDP. Do konce roku 2027 zároveň plánuje trvale rozmístit v Litvě celou brigádu. Půjde o první trvalé zahraniční nasazení bojové jednotky Bundeswehru od jeho založení v roce 1955.
Schmid ale upozornil, že samotné peníze ani plány nestačí. Přestavba německé armády podle něj vyžaduje především dlouhodobou politickou vůli. Pokud chce Evropa převzít větší odpovědnost za vlastní obranu, bude podle něj muset počítat s výrazně vyššími náklady.
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