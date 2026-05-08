Jako z Pchjongjangu: Trump má obří zlatou sochu, internet se baví

Nová zlatá socha Donalda Trumpa na Floridě rozděluje veřejnost a internet ji bez milosti srovnává s monumenty severokorejských vůdců. Pozlacený kolos uprostřed golfového resortu, který má být jeho poctou, ale vyvolává spíš rozpaky.
Na první pohled nepřehlédnutelná dominanta. Více než čtyřmetrová pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa byla vztyčena minulý víkend v jeho luxusním golfovém resortu Trump National Doral nedaleko Miami. A okamžitě vyvolala bouřlivé reakce.
Dílo nazvané „Don Colossus“ zobrazuje Trumpa v obleku se zdviženou pravicí zaťatou v pěst. Podle autora jde o odkaz na slavný snímek Trumpa po nezdařeném atentátu v červenci 2024. Jenže zatímco tvůrce mířil k symbolu síly, část veřejnosti vidí něco jiného – nepříjemně povědomou totalitní estetiku.
Na sociálních sítích se začalo rychle šířit srovnání s gigantickými sochami zakladatele severokorejského státu Kim Ir-sena v Pchjongjangu. Podobnost lidé nacházejí nejen ve stylu, ale i v gestu a celkové monumentalitě, typické pro kult osobnosti.
Rozporuplné reakce přicházejí i přímo z floridského resortu. Někteří návštěvníci si u „velmi vysoké a velmi zlaté“ sochy pořizují selfie, jiní se jí raději obloukem vyhýbají.
Autorem pozlaceného bronzového kolosu vážícího tři tuny je sochař Alan Cottrill z Ohia. Projekt ale provázely komplikace, objednávku financovala kryptoměnová skupina $PATRIOT a spor o platby vedl k tomu, že Cottrill sochu dočasně ukryl na tajném místě, dokud nedostal zaplaceno. Celková cena se vyšplhala na zhruba 360 tisíc dolarů, z toho 60 tisíc připadlo na samotné pozlacení.
Bílý dům se od celé iniciativy distancoval a zdůraznil, že s kryptoměnovým projektem ani se sochou samotnou nemá nic společného.
Symbolika díla funguje i v širším kontextu. Trump měl za svého prvního funkčního období se současným vůdcem KLDR Kim Čong-unem napjaté vztahy. Kima přezdíval „Malý rakeťák“ a tvrdil, že jeho americké jaderné tlačítko je „mnohem větší“ než to Kimovo. Nakonec se ovšem usmířili a Trump dokonce tvrdil, že se vzájemně „zamilovali“ poté, co mu severokorejský vůdce poslal „krásné dopisy“.
Severní Korea se přitom od roku 2019, kdy zkrachovala troje diplomatická jednání mezi Kimem a Trumpem o denuklearizaci KLDR, odmítá vrátit k rozhovorům se Soulem a s Washingtonem. A dál pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu.
Zlatý monument na Floridě tak není jen turistickou atrakcí. Pro jedny je výrazem obdivu, pro druhé spíš varovným symbolem toho, jak tenká může být hranice mezi poctou, kultem osobnosti nebo ztrátou soudnosti.