Jako z noční můry. Maďarský kanibal si doma vytvořil hororovou sbírku

Maďarská policie oznámila, že zadržela třicetiletého muže, který si ve svém bytě vytvořil sbírku lidských ostatků. Vyšetřovatelé u něj zajistili lebky, kosti i preparovanou lidskou kůži z obličeje. Muž se přiznal, že si z částí lidských těl připravoval jídlo, které následně konzumoval. Případ přesáhl hranice Maďarska a část vyšetřování „budapešťského kanibala“ se týká i Slovenska.
Maďarská policie v Budapešti obvinila muže, který pracoval v tamní nemocnici jako sanitář, z nedovoleného nakládání s lidským tělem. S pokračujícím vyšetřováním ale může čelit i dalším obviněním, informoval v úterý maďarský Národní vyšetřovací úřad (KR NNI) na webu policie.
Vyšetřování začalo poté, co KR NNI získal informace, že muž dlouhodobě přechovával lidské ostatky doma i na pracovišti. Jeho počínání přitom nebylo úplným tajemstvím. O své zálibě mluvil s rodinou i přáteli a svou sbírku si fotografoval.
Po zajištění důkazů vyšetřovatelé muže zadrželi 17. června. Následně provedli domovní prohlídky ve všech nemovitostech, které využíval, i v jeho automobilu. Zabavili mu počítač, notebook, tablet, mobilní telefon, SIM karty i datová úložiště.
Hororová sbírka
Při prohlídkách jeho domova i automobilu policisté objevili systematicky budovanou sbírku. Našli preparovaný lidský obličej, kůži z obličeje, kosti uložené v kufru, kompletní část dolní končetiny od kolene dolů, mozek, lidskou ruku, několik lebek a také srdce uložené ve zavařovací sklenici. Všechny zajištěné ostatky nyní podrobí znaleckému zkoumání.
Muž se při výslechu k trestnému činu nedovoleného nakládání s lidským tělem přiznal. Uvedl, že ho lidské ostatky mimořádně přitahují a že si z některých částí lidského těla připravoval jídlo, které následně konzumoval. Podle maďarského populárního bulvárního serveru Blikk měl muž konzumovat i syrové lidské srdce, které údajně získal v nespecifikované vesnické klinice.
Policie zjistila také to, že se muž intenzivně zajímal o anatomii a patologii a ve volném čase pitval zvířata. Po výslechu jej policisté zadrželi a soud následně rozhodl o jeho umístění pod soudní dohled.
Otazníky nad původem
Vyšetřovatelé pracují s verzí, že se muž k částem lidských těl mimo jiné dostal prostřednictvím svého zaměstnání. To mu ale zřejmě nestačilo, a tak jezdil také na opuštěné hřbitovy v Maďarsku a na Slovensku, kde vykopával lidské ostatky, které si následně vystavoval doma.
Ve středu ale budapešťská Nemocnice Milosrdných bratří, kde muž pracoval, tuto možnost odmítla. Na svých webových stránkách uvedla, že obviněný muž „vzhledem ke své pracovní pozici v naší nemocnici nevykonával činnost, která by mu umožňovala nedovolené nakládání s lidskými těly“.
V nemocnici navíc není patologické oddělení, tuto službu zajišťuje externí zdravotnické zařízení, uvedla nemocnice, která zároveň zahájila vlastní interní šetření.
Není tedy zcela jasné, odkud muž lidské ostatky získával. Policie ve svém prohlášení uvedla, že dalším úkolem vyšetřovatelů bude přesně zjistit původ všech zajištěných částí lidských těl. Po objasnění jejich původu a identifikaci nelze vyloučit, že muž bude čelit dalším – a případně i závažnějším – obviněním.
Mohlo by vás zajímat: Pobodaný mladík prosil o pomoc, policie ho spoutala. Venku jsou záběry fatálního zásahu
Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, budují si operační základnu
Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, v zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao, řeší dopravu za zbytkem výpravy.
ŽIVĚ USA a Írán přeruší vzájemné útoky, budou jednat v úterý v Dauhá
USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.
„Jsem v Dánsku, nebo v Islámábádu?“ Dánský ministr šokoval
„Člověk by neměl být na pochybách, zda při procházce Dánskem náhodou neskončil na předměstí Islámábádu,“ řekl dánský sociálnědemokratický ministr pro integraci Morten Bødskov. Zdůvodnil tím vládní plán na zavedení celonárodního zákazu veřejného svolávání k islámské modlitbě z amplionů.
Metro od soboty po sedm dní nepojede mezi Holešovicemi a Pražského povstání
Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku Nádraží Holešovice - Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Pražský dopravní podnik o tom informoval na webu.
NKÚ: Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu
Letecká služba Policie ČR (PČR) měla už osm let používat minimálně tři nové lehké vrtulníky. Měly sloužit k zajištění nepřetržité pohotovosti a záchranné služby. Měla mít i nejméně dva velkokapacitní vrtulníky schopné přepravit celé speciální policejní nebo hasičské jednoty. Ještě loni v prosinci ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici.