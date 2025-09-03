Rusko musí jednat, než se to vymkne kontrole, varují odborníci. Čísla jsou alarmující

Petrohradský zpravodajský server Bumaga zpracoval příběhy několika sexuálních pracovnic. Jednou z nich je i Veronika, která se v branži pohybuje už sedm let. Popisuje, že ještě nedávno tvořili veteráni polovinu veškeré klientely. Vojáci disponovali vysokými příjmy - běžně brali kolem 200 tisíc rublů měsíčně (přibližně 52 220 korun) - a utráceli je za prostitutky, alkohol a drogy.
Jeden z jejích zákazníků, těžce zraněný bez rukou a nohou, během jediné návštěvy rozházel tři miliony rublů, než si od ní paradoxně musel půjčit na cestu domů.
Jenže vysoké platby přicházejí s obrovským rizikem. "SVOšnici" jsou podle Veroniky nevyzpytatelní: "Říkají, že jsou hrdinové, připomínají vám, že zabíjeli na frontě. Jeden mi řekl: ‚Ukrajincům jsem sekal hlavy, myslíš, že ti neuseknu tvoji?‘" V jiném případě běhal voják po bytě za její kolegyní s nožem v ruce a křičel, že je "zvyklý zabíjet".
Prostitutky proto mezi sebou šíří varování a většina se snaží kontaktům s veterány vyhýbat. V některých případech musely salony zavést ozbrojenou ochranku, aby mohly čelit střelbě či výhrůžkám ze strany těchto klientů.
Trauma, drogy a agresivita
Veteráni se podle svědectví často nacházejí na pokraji psychického zhroucení. Nadměrně pijí, berou drogy a jejich chování se rychle mění z přátelského na nebezpečné. "Nejhorší je, že nikdy nevíte, jaký bude. Předem netušíte, jestli je při smyslech nebo kdy se z něj stane násilník," popisuje Veronika.
Její kolegyně Natalia dodává, že s některými není možné ani vtipkovat - špatně pochopí i drobnou narážku a okamžitě sáhnou po noži. Podle ní by s takovým mužem nebylo možné založit rodinu: "V civilu jim chybí válka, a tak si agresi vybíjejí na dívkách."
Společenská hrozba po válce
Prostitutek se netýká jen přítomné nebezpečí, ale i obavy z budoucnosti. Jakmile se desítky či stovky tisíc mužů vrátí z fronty, lze podle Veroniky očekávat "epidemii násilí". Tyto obavy nejsou plané - podle soudních záznamů bylo jen do června 2025 zabito nejméně 378 lidí vojáky vracejícími se z války. Už v roce 2023 zaznamenala ruská justice 900procentní nárůst vražd spáchaných armádními veterány.
Kreml přiznává, že do civilního života se dosud vrátilo téměř 137 tisíc vojáků. Každý pátý z nich trpí posttraumatickou stresovou poruchou, přičemž Rusko má extrémně málo terapeutů specializovaných na bojová traumata - méně než jednoho na 7000 dospělých. Více než polovina propuštěných vojáků navíc nedokáže najít zaměstnání, což jejich frustraci dále zvyšuje.
Historická paralela
Ruská historie už přitom podobnou zkušenost zná. Po návratu veteránů z afghánské války v 80. letech čelila země masivnímu nárůstu kriminality. Bývalí vojáci se tehdy stali základem ruské mafie, která v 90. letech ovládla zemi sérií vražd, výbuchů a atentátů.
Situace po Ukrajině by mohla být ještě horší - do bojů bylo zapojeno mnohonásobně více lidí a ztráty přesahují milion mrtvých a zraněných. Experti upozorňují, že Rusko znova čelí vzniku "ztracené generace" mužů, poznamenaných válkou na celý život.
Budoucnost poznamenaná násilím
Mnohé sexuální pracovnice proto hledají cestu, jak se ze sektoru stáhnout. Veronika plánuje rekvalifikaci na stylistku řas, jiné míří k manikúře či hledají stabilnější zaměstnání. Strach z návratu masy veteránů s traumatem a zbraněmi je žene pryč. Natalia k tomu říká: "V jejich očích nevidím budoucnost. To, co si vydělají zabíjením, promrhají na alkohol, drogy a prostitutky."
Výpovědi prostitutek z Petrohradu poskytují jen úzký vhled do reality, která se dotýká celé ruské společnosti. Pokud stát nenajde způsob, jak veterány reintegrovat, může se po válce spustit lavina domácího násilí, kriminality a vražd. Pro ženy v sexbyznysu se už nyní stal styk s veterány synonymem strachu - a po konci bojů se tato zkušenost může stát běžnou realitou celé země.