Otřesná svědectví z válečné zóny. V ukrajinské obci jedí lidé z hladu i psy

Poslední oficiální dodávka potravin se do města Olešky, které se nachází v Ruskem okupované části ukrajinské Chersonské oblasti, dostala 26. května a od té doby se žádný pokus nezdařil. Podle serveru Ukrajinska pravda to v pátek uvedla vedoucí městské správy Teťjana Hasanenková. Objevují se podle ní už případy, kdy lidé z hladu jedí psy.
Ukrajina viní Moskvu z blokády města a vyzývá k evakuacím obyvatel. Rusko připustilo problémy se zásobováním, ale vinu přisuzuje Kyjevu, napsala agentura AFP.
„Před několika dny jsem poprvé slyšela, že skutečně existují případy, kdy některé rodiny jedí psy. Ještě před týdnem jsem takové zprávy popírala, ale teď mi to jeden místní potvrdil. Opravdu není co jíst,“ řekla Hasanenková ukrajinskému serveru s tím, že situace se nezhoršuje den ode dne, ale hodinu od hodiny. „A není šance na záchranu,“ dodala ukrajinská činitelka.
Lidé mají podle ní na výběr dvě možnosti: zemřít hlady nebo zahynout při dronovém útoku či dělostřelecké palbě. „Třetí možnost neexistuje,“ popsala Hasanenková. Všechny výjezdy z města i okolní pole jsou podle ní zaminované a je složité se dostat do dalšího okupovaného města Radensk.
Někteří lidé se o to pokoušejí pěšky, ale ne každý to zvládne, řekla. Ve městě, kde kdysi žilo 24 tisíc obyvatel, nyní podle ní zůstává 2000 civilistů; dohromady i s vesnicemi v jeho okolí tam žije asi 6000 lidí.
Olešky leží několik kilometrů od města Cherson, od něhož je odděluje řeka Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskou obranou. V roce 2023 tam řadu domů zničila povodeň způsobená protržením hráze Kachovské přehrady, kterou podle Kyjeva ruské síly vyhodily do povětří. Moskva naopak vinila Ukrajinu.
Rusko a Ukrajina se ze situace vzájemně obviňují
Nyní Ukrajina viní Rusko z blokády Olešek a ministr zahraničí Andrij Sybiha před několika dny podle médií vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo na Moskvu tlak, aby se do města dostala humanitární pomoc a civilisté mohli být evakuováni.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uvedl, že Rusko dosud nereagovalo na jeho snahu zajistit humanitární evakuační misi, o kterou usiluje měsíce.
Rusko připustilo, že v Oleškách existují problémy s dodávkami potravin a léků, vinu však přisuzuje Kyjevu, napsala agentura AFP. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ní obvinil Ukrajinu z maření dodávek.
„Nad oblastí neustále krouží drony a zabíjejí lidi,“ řekl mluvčí ruského prezidenta. Armáda podle něj situaci řeší.
AFP přitom napsala, že kvůli omezenému přístupu do Olešek je obtížné posoudit situaci na místě. Podle některých dobrovolníků, kteří organizují evakuace civilistů v regionu, se podmínky v Oleškách v posledních měsících zhoršily.
Dobrovolník Stefan Voroncov sdělil, že s blížící se zimou a vyčerpáním zbývajících potravin, které si lidé v létě sami vypěstovali, by se situace mohla prudce zhoršit.
Lidé vaří i plevel ze zahrady
Stanice BBC v předchozích dnech hovořila s některými obyvateli Olešek a jejich svědectví označila za otřesné. „Ve městě není žádné jídlo,“ řekla jedna z obyvatelek Olešek, jejíž skutečné jméno BBC z bezpečnostních důvodů nezveřejnila a označuje ji jménem Halia.
Také podle ní poslední dodávka jídla dorazila v květnu. „Jím jednou denně - večeři. Udělám si chleba, někdy si k němu dám rajče nebo trochu medu a čaj. To je vše,“ přiblížila s tím, že řada lidí začala vařit plevel ze zahrad, protože jim došla zelenina, kterou se podařilo vypěstovat v létě. Mezi sebou se přitom radí, který plevel je jedlý a jak ho připravit, domlouvají se na prodeji, výměně či sdílení potravin, pokračovalo BBC.
Už od protržení Kachovské přehrady je město bez elektřiny, plynu a dodávek vody, píše BBC. Ve městě i jeho okolí přitom žije podle odhadů ukrajinských úřadů také zhruba 200 dětí, které podle místních obyvatel trpí podvýživou, nedostatkem lékařské péče a nemají ani přístup ke vzdělání. Funguje jedna nemocnice, a to jen částečně - otevřená je několik dní v týdnu, aby zdravotníci provedli nezbytné amputace, sdělila BBC.
Ruské okupační úřady podle místních obyvatel mezitím omezily možnosti pohřbívat lidi, kteří zahynuli při útoku dronu nebo šlápli na minu. Vyžadují, aby tato úmrtí potvrdil ruský lékař na základě ohledání těla, v Oleškách to však není možné, napsala BBC.
Těla se tak podle dobrovolnice Kseniji Archipovové hromadí v márnici místní nemocnice a podle některých lidí zůstávají i ležet na ulicích. BBC podotkla, že od místních získala fotografie, které podobná svědectví potvrzují, ale jsou příliš drastické na to, aby je zveřejnila.
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