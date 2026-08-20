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Zahraničí

„Jako správný samuraj.“ Okamurův boj za toaletní papír baví i cizí média

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
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Předseda Poslanecké sněmovny ČR zaujal zahraniční média. Tentokrát k tomu nevedl kontroverzní výrok, ale skutečnost, že Tomio Okamura (SPD) vyhlásil boj proti nedostatku toaletního papíru ve vlacích a ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) vyzval k nápravě. V rámci této neformální kampaně proti nedostatku lidského komfortu také občany požádal, aby mu posílali fotografie z vlakových toalet.

Jarmark SPD
„Jako správný samuraj se Okamura – rodilý Čech s japonským otcem – okamžitě vrhl do boje“, píše německý autor o boji proti nedostatku toaletního papíru ve vlacích.Foto: HN – HONZA MUDRA
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Prázdninové události v České republice sleduje i jeden z předních německých regionálních deníků Sächsische Zeitung. Ten ve čtvrtek Okamurovu snahu o příjemnější cestování českých občanů doprovodil satirickým komentářem.

„Klopapier-Streit in Tschechiens Zügen wird zur Chefsache“, neboli „Spor o toaletní papír v českých vlacích se stává záležitostí nejvyššího vedení“, zní titulek článku od Hanse-Jörga Schmidta, který pro deník píše o Česku pravidelně. Text vyšel v rubrice „Post aus Prag“. 

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„Léto probíhalo u sousedů téměř jako obvykle,“ začíná text, načež se autor věnuje problému sucha, který trápí i Česko. Mimo jiné si dobírá premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho slibům bojovat proti suchu. A pokládá rétorickou otázku, zda „přitom myslí jen na své občany, nebo především na obrovské plochy zemědělské půdy patřící koncernu Agrofert“.

Něco, co smrdí, se vždy najde

Následně se ovšem autor přesouvá k hlavnímu tématu, tedy k toaletnímu papíru ve vlacích. Než se začne zaobírat Tomiem Okamurou, připomene, že české vlaky „jezdí s přesností, o jaké se (německému železničnímu dopravci) Deutsche Bahn může jen zdát“. Například v červenci měla zpoždění téměř polovina všech vypravených vlaků, uvedl německý deník Bild.

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„Šťastné Česko,“ hodnotí situaci Schmidt pro saský deník.

„Vždycky se ale přece jen najde něco, co pořádně smrdí. Ani Česko není výjimkou. Poté co se všichni politici vrátili z dovolených, překvapil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura na koaliční radě, nejdůležitějším grémiu pražských vládních stran, poněkud páchnoucím skandálem,“ stojí dále v článku.

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Autor dál píše, že „jako správný samuraj se Okamura – rodilý Čech s japonským otcem – okamžitě vrhl do boje“ proti nedostatku toaletního papíru ve vlacích.

Další možné motivace

Satirický text následně přirovnává Okamurovu starost o hygienické potřeby ve vlacích k problémům, kterými se zabývalo komunistické vedení Československa před pádem režimu v roce 1989. Tehdy bylo možné nedostatek toaletního papíru řešit například použitím novinového papíru. Dnes je podle autora situace komplikovanější, protože Češi čtou noviny především na mobilech.

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Pointa textu ve finále ale míří i na celé Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie. „Okamurovi samozřejmě vůbec nejde o minimální komfort na vlakových toaletách. Je vděčný za každé téma, které jeho poradcům během letní přestávky přijde na mysl. Jeho strana je ve vládě zcela upozaděná. V důsledku toho stagnuje i v průzkumech,“ hodnotí autor situaci SPD.

Neobvyklému problému, který Okamura během letní sezóny vytáhl, se věnoval ve středu server Aktuálně.cz. České dráhy pro Aktuálně.cz uvedly, že zvýšený počet stížností na nedostatek toaletního papíru neevidují. Připustily pouze, že v jednotlivých případech může během cesty dojít k dočasnému vyčerpání zásob. Systémový nedostatek podle nich nehrozí.

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Téma navíc může souviset s Okamurovou dlouhodobější kritikou generálního ředitele Českých drah Michala Krapince, psali jsme na Akuálně.cz.

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