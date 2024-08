Miliardář slavil na superjachtě konec soudního sporu, smetlo ji mohutné vodní tornádo

Začalo to blesky i hromy a pokračovalo vodním tornádem. Superjachta kotvící nedaleko sicilského přístavu se rychle dostala do problémů a v pondělí brzy k ránu skončila pod hladinou. Po šesti pasažérech, včetně podnikatele, kterému se přezdívá "britský Bill Gates", záchranáři nadále pátrají. Britská stanice BBC přinesla rekonstrukci tragické nehody.

Špatné počasí sužovalo pobřeží Středozemního moře už od poloviny minulého týdne a podle předpovědi silné bouře neměly ustávat. Přesto luxusní superjachta Bayesian vyrazila v neděli na vodu. Když přišlo na nejhorší, nacházela se necelý kilometr od domovského přístavu Perini na italském ostrově Sicílie.

V té době bylo na palubě 56metrového plavidla, jehož pronájem na týden stojí v přepočtu bezmála pět milionů korun, dvaadvacet lidí. Deset tvořila posádka, zbylých dvanáct byli pasažéři.

Britku Charlotte Golunskou v noci z neděle na pondělí vzbudily hromy, blesky a "vlny, které roztančily loď", cituje ji britská stanice BBC. Italská pobřežní stráž mluvila o "prudké bouři", kvůli které vznikla vodní tornáda. Ženě připadalo, že zažívá "konec světa", šla proto se svým partnerem a roční dcerou Sofií na palubu. To uvádí i jako důvod, proč zůstali naživu.

Vlny je shodily do vody. "Na dvě vteřiny jsem ztratila svou dceru v moři," popisuje. "Rychle jsem ji v zuřivých vlnách popadla. Všemi silami jsem ji držela nad vodou, měla jsem natažené ruce, aby se neutopila. Křičela jsem o pomoc, ale jediné, co jsem slyšela, byl křik ostatních kolem mě."

Co přesně se stalo s lodí nebo jak se do moře dostali ostatní pasažéři a posádka, není zatím jasné. Pravděpodobně ale byla ukotvená a bouře zlomila jediný dvaasedmdesát metrů vysoký stěžeň, čímž jachta přišla o stabilitu. "Loď pořád plula, a pak najednou zmizela. Viděl jsem na vlastní oči, jak se potápí," cituje britská stanice svědectví rybáře, který se šel podívat do přístavu, co se děje.

Podobně mluví také kapitán jiné lodi Karsten Borner, který byl na moři ve stejnou dobu a měl větší štěstí. Když přišel silný vítr, loď se mu podařilo stabilizovat. Pak ještě museli s posádkou manévrovat, aby se vyhnuli jachtě Bayesian. "Podařilo se nám udržet loď na pozici. Když ale bouřka skončila, všimli jsme si, že jachta za námi už byla pryč," řekl.

Luxusní plavidlo Bayesian šlo ke dnu přibližně v pět hodin ráno.

Záchranná operace

Borner se svou posádkou následně spatřili červenou světlici, vydali se proto na místo, odkud byla vystřelena. "Našli jsme záchranný člun s patnácti lidmi. Čtyři byli zranění, tři z nich těžce. Vzali jsme je na naši loď," popisuje, jak záchrana probíhala.

Poté, co se bouře uklidnila, se vydal na moře i kapitán rybářské lodi Fabio Cefalu. I on si všiml světlice ze záchranného člunu. "Na hladině jsme viděli polštáře, zbytek lodi a všeho, co bylo na palubě, když se loď potopila. Žádné lidi jsme neviděli," dodal.

Brzy po zbylých sedmi lidech, kteří se nedostali na záchranný člun, začali pátrat italští záchranáři. Našli jednoho utopeného. Oficiálně jeho identitu ještě nepotvrdily, ale média píší o tom, že by mělo jít o kuchaře.

Zbylých šest lidí je pravděpodobně stále uvězněných na mořském dně v potopené jachtě. "Hledali jsme celý den za pomoci vrtulníků a lodí, ale nic jsme nenašli. Nedává to smysl, v těchto podmínkách jsme už měli něco nalézt," vysvětluje mluvčí sicilské civilní ochrany Francesco Venuto, proč se domnívá, že další pasažéři jsou stále v plavidle.

Potápěči se do podpalubí pokusili dostat už v pondělí, cestu jim ale zatarasil nábytek a lodní vybavení. Pátrání pokračuje i nadále. V úterý se k záchranářům přidal i speciální tým.

Podnikatel i čerstvá studentka univerzity

O nehodě jachty informují především britská média, protože většina jejího osazenstva pocházela odtud. Mezi pohřešovanými je devětapadesátiletý Mike Lynch, miliardář a podnikatel v oblasti technologií, kterému se přezdívá "britský Bill Gates". Pátrá se i po jeho osmnáctileté dceři Hannah, která nedávno dokončila střední školu a po prázdninách se chystala na univerzitu.

Pohřešuje se i Jonathan Bloomer, manažer banky Morgan Stanley, jeho žena Judy, která finančně podporovala výzkum rakoviny děložního čípku, a Lynchův právník Chris Morvillo. Identita posledního pasažéra nebyla zatím odhalena.

Skupina se na loď vydala oslavit konec dvanáct let trvajícího soudního sporu, v němž Lynch figuroval. Americké úřady ho vinily ze zpronevěry jedenácti miliard dolarů (250 miliard korun). V červnu soudy rozhodly o Lynchově nevině. Spoluobviněný v případu Stephen Chamnerlain byl také osvobozen. Minulou sobotu ho ale srazilo auto a na následky zranění zemřel.

Video: U Sicílie se potopila luxusní jachta. Na palubě bylo 22 lidí (20. 8. 2024)