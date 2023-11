Když ruský prezident Vladimir Putin, který vede agresivní invazi na Ukrajině, před pár dny navštívil Národní výzkumné centrum pro hematologii, onkologii a imunologii Dmitrije Rogačeva v Moskvě, nestačil se divit reakci jednoho malého chlapce. Video z nemocnice obletělo sociální sítě.

Jako by věděl, co je zač. Nemocného chlapce navštívil Putin, jeho reakce je hitem | Video: Telegram/Zvezdanews

Na záběrech vchází ruský prezident v bílém plášti do pokoje jednoho z dětských pacientů. Jakmile se ale přiblíží k lůžku, malý chlapec Vadim se začne schovávat pod peřinou. "Jenom se stydí," vysvětluje ruskému prezidentovi Vadimova matka. "Já se nestydím," odkrývá peřinu na chvíli Vadim, a poté se zase přikryje.

Putin se ale snaží zachovat chladnou tvář. "To nevadí, řekni mi, jak se jmenuješ. Klidně zůstaň pod dekou a řekni mi to odtamtud," mluví na chlapce ruský prezident. Ten ale zůstává pod dekou a na jeho slova nereaguje, a to ani když mu pohrozí jeho matka: "Dva dny nebudeš mít mobil."

Na dalším videu z nemocnice už se mohl ruský vůdce cítit mnohem příjemněji. Hovořil se dvěma dívkami. Poté si poklekl mezi jejich lůžka a s úsměvem na tváři se s nimi společně nechal vyfotit.

Putin navštívil výzkumné centrum, aby si prohlédl novou budovu nukleární medicíny, která byla otevřena začátkem listopadu. Zároveň se v doprovodu náměstka ministra zdravotnictví Viktora Fišenka, generální ředitelky Rogačevova centra Galiny Novičkové a hlavního lékaře centra Dmitrije Litvinova podíval i po několika odděleních, kde si popovídal s dětskými pacienty a jejich rodiči.

