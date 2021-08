Al-Káida a Tálibán jako "staří známí". Džihádisté jsou z dobytí Afghánistánu v transu

Na Západě panuje nervozita, že Tálibán po ovládnutí Afghánistánu opět může poskytnout útočiště al-Káidě a jiným teroristům. Britský ministr obrany Ben Wallace už upozornil, že pokud by se tak stalo, jejich armáda se do země vrátí. Islamisty před rozšiřováním svého vlivu za hranice Afghánistánu varoval i ruský prezident Vladimir Putin.

Snad nejvíce skepse ze všech státníků dává najevo český prezident Miloš Zeman. Podle něj se obnoví kvůli vítězství Tálibánu teroristické útoky po celém světě.

Některé země se s Tálibánem chystají jednat, jiné to odmítají. Většina ale trvá na jednom: Afghánistán už znovu nesmí být zemí, kde mají islamističtí teroristé své výcvikové tábory a odkud připravují útoky, jako byl ten z 11. září 2001.

Tálibán v době své první vlády ve druhé polovině 90. let hostil al-Káidu, včetně jejího šéfa Usámy bin Ládina. Po 11. září Spojené státy a Velká Británie provedly do Afghánistánu invazi, Tálibán svrhly a většina špiček al-Káidy se stáhla do úkrytů po útěku přes jeskynní komplex Tora Bora blízko pákistánských hranic.

Rozbití al-Káidy a smrt bin Ládina označuje současný americký prezident Joe Biden za hlavní a splněný cíl dvacetiletého amerického angažmá v Afghánistánu.

Experti se neshodnou v názoru na to, zda země znovu může být inkubátorem podobných hnutí, jako byla al-Káida. Vypadá to však, že Tálibán bude opatrnější, protože potřebuje z ekonomických důvodů mít navázané vztahy s některými státy - nejen s Ruskem nebo Čínou, ale například Saúdskou Arábií či Spojenými arabskými emiráty. Islamisté si nemohou dovolit zpřetrhat kontakty ani s Indií, která v Afghánistánu investuje a financuje projekty v mnoha provinciích.

Stále stejní fanatici

Za posledních dvacet let také výrazně pokročil vývoj sledovací a vojenské techniky. Pro Spojené státy je nalezení táborů teroristů a jejich následné bombardování jednodušší než dříve.

"Pobyt al-Káidy v Afghánistánu bude jednoznačně více tajný a méně oficiální. Tálibán ji nenechá založit výcvikové tábory, ale bude její členy držet v uzavřených prostorách s možností komunikace s okolním světem," říká expert na islamismus Ajmán Džavád Tamímí z Univerzity George Washingtona ve Spojených státech.

Přední francouzský odborník na džihádismus Jean-Pierre Filiu se domnívá, že Tálibánu půjde především a v první řadě o udržení moci v Afghánistánu. "Rozdíl mezi Tálibánem 2021 a tím z roku 2001 nespočívá v nějaké umírněnosti. Jsou pořád stejně fanatičtí, ale nechtějí už udělat strategickou chybu, jakou byla tehdy slepá podpora al-Káidy. Připravilo je to o vládu," cituje agentura AFP Filiua.

Francouz ale míní, že někteří představitelé al-Káidy jako její dnes už sedmdesátiletý vůdce Ajmán Zavahrí zůstanou pod ochranou Tálibánu, protože lídry obou organizací pojí dlouholetá osobní známost.

Al-Káida se po smrti bin Ládina a vypuzení z Afghánistánu rozpadla na volnou strukturu a jednotlivé skupiny, které vystupují pod jejím jménem, spojuje hlavně džihádistická ideologie. Organizace však nemá jednotné velení.

Podle Marka Čejky, autora knihy Korán, meč a volební urna, Tálibán sám o sobě globální hrozbu nikdy nepředstavoval a ani neměl větší ambice zasahovat do mezinárodní politiky.

"Je to kmenově-fundamentalistické hnutí vycházející ze specifických tradic, které se soustřeďuje prakticky výhradně na území Afghánistánu. Druhá věc je, že Tálibán může poskytovat jistou formu ochrany jiným radikálním skupinám. To v případě azylu pro al-Káidu před rokem 2001 souviselo s velmi specifickou solidaritou arabských a paštunských velitelů z dob společného boje proti sovětské armádě a jejímu afghánskému loutkovému komunistickému režimu v 80. letech. Oproti běžně zažité představě však nešlo zdaleka o bezproblémové spojenectví a Tálibán již tehdy litoval, že mu al-Káida nakonec přerostla přes hlavu," vysvětlil Aktuálně.cz Čejka.

Psychologická vzpruha

Al-Káida má v současnosti nejsilnější odnož na Arabském poloostrově, která působí v Jemenu. Ta vydala prohlášení, ve kterém uvítala převzetí moci Tálibánem v Afghánistánu. Stejně se vyjádřilo somálské islamistické hnutí al-Šabáb, které ovládá části této africké země.

Vítězství Tálibánu vyvolalo nadšení na sociálních sítích také mezi sympatizanty džihádistické ideologie. Patrné je to například v Pákistánu, kde se Tálibán těší podpoře i u části armády a zpravodajských služeb. Úspěch islamistů může pro radikály v celém světě být čímsi jako psychologickou vzpruhou.

"Stoupenci džihádu v jižní Asii, na Blízkém východě i v Africe oslavují a jsou po návratu Tálibánu k moci v transu. To, co bych nazval ekosystémem al-Káidy, oslavuje tento návrat také jako své vítězství," řekl agentuře Reuters analytik Asfandyar Mir z Centra pro mezinárodní bezpečnost na kalifornské Stanford University.

I podle Marka Čejky mohou současné úspěchy Tálibánu symbolicky podpořit řadu radikálních skupin, které na něj nemusí mít žádnou přímou vazbu, či dokonce mohou být ideově velmi odlišné.

Tálibán v posledních letech o al-Káidě mlčel. Prolomil to až v neděli jeden z mluvčích hnutí Muhammad Naím v rozhovoru pro saúdskoarabskou televizi. Prohlásil v něm, že Tálibán s al-Káidou žádné vztahy nyní nemá a nikdo z této organizace v Afghánistánu nepobývá.

