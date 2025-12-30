Přeskočit na obsah
30. 12. David
Zahraničí

Jaké dárky poslal světovým státníkům Vladimir Putin? Bizarní video válcuje internet

Vánoční období je časem obdarovávání, kdy Rusko dbá na to, aby všichni jeho přátelé dostali něco hezkého, píše ruská ambasáda

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Začátek vypadá nevinně: Santa Claus za doprovodu písně We Wish You a Merry Christmas přichází k vánočnímu stromku a pokládá k němu pytel s dárky. Ty se pak objevují na stolech světových státníků. Co kdo dostal?

První je na řadě čínský prezident Si Ťin-pching – tomu Santa nadělí padající dolar. Indický prezident Naréndra Módí se rozzáří, když dostane nejmodernější ruskou stíhačku Su-57. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi přistála na stole společná fotografie ze summitu v Aljašce.

Venezuelský prezident (a Trumpův odpůrce) Nicolas Maduro dostal DJský pult, na kterém to také hned rozjel. Turecký prezident Erdogan našel v krabici model první turecké jaderné elektrárny Akkuyu, kterou staví ruský Rossatom. Severokorejský vůdce Kim Čong-un dostal meč a maďarský premiér Viktor Orbán nabídku na levný ruský plyn.

Nakonec se objeví i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. I on je zvědavý, co najde v balíčku, který je v ukrajinských národních barvách – modré a žluté. Jeho tam ovšem čekají pouta a v dalším záběru už jen vyděšeně kouká zpoza mříží. V dalším záběru se Santa otáčí a my vidíme, že muž v červeném kabátu a tradičních ruských válenkách není nikdo jiný než Vladimír Putin.

Video vytvořené umělou inteligencí (AI) zveřejnila ruská ambasáda v Keni. Ukazuje, koho Rusko v mezinárodních vztazích vnímá jako přítele, i když ten obraz není dokonalý. Například Turecko je pragmatické a v řadě oblastí podporuje Ukrajinu – včetně dodávek zbraní. Udržuje ovšem zároveň dobré vztahy i s Ruskem. Severní Korea doslova zachránila Rusko masivními dodávkami milionů kusů dělostřelecké munice, ale nechává si to zaplatit penězi, dodávkami ropy a potravin i transferem technologií.

Čína je blízkým spojencem Moskvy, ale Rusko za to platí tím, že se stává čínskou ekonomickou kolonií. Viktor Orbán je především pragmatik, který vztah k Rusku využívá hlavně jako páku na Ukrajinu, s níž má spory ohledně maďarské menšiny v Zakarpatí, a také jako protiváhu vlivu Bruselu.

Pokud má někdo asi opravdu lidsky upřímný vztah k Putinovi, je to indický premiér Módí, jehož zemi ještě v době Sovětského svazu vázalo s Moskvou úzké spojenectví.

Není to první video podobného druhu na účtu ruské ambasády v Keni. Ruský velvyslanec Vševolod Tkačenko – 55letý kariérní diplomat, který umí plynně svahilsky –, údajně účet na X sám plní a často právě videi – od té doby, co se je naučil vytvářet pomocí AI. Návštěvníci sociálních sítí ruské ambasády v Nairobi se tak mohou pokochat třeba Dědou Mrázem na safari nebo se podívat, jak by ruské Vánoce vypadaly v Nairobi.

