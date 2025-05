"Nerostná dohoda" podepsána. Jak Zelenskyj nakonec přechytračil Trumpa

Nejdřív se ukrajinský prezident na dohodu o nerostech snažil nalákat svůj americký protějšek, pak ho kvůli jejímu nepodepsání vyhnali z Bílého domu. Takzvanou minerálovou dohodu mezi USA a Ukrajinou ale obě strany nakonec schválily. A pro Ukrajinu je mnohem lepší než její předchozí verze. Popisujeme, jak Volodymyr Zelenskyj nakonec přechytračil Donalda Trumpa.

"Nejste v dobré pozici. Teď nemáte karty. S námi začnete mít karty," řekl při schůzce v Bílém domě na konci února Donald Trump svému ukrajinskému protějšku. "Nehraji s kartami. Mluvím zcela vážně, pane prezidente. Myslím to velmi vážně. Jsem prezident ve válce," odpověděl mu Zelenskyj. "Ale právě teď hrajete karty, hazardujete s životy milionů lidí," pokračoval v konfrontaci Trump.

Související USA a Ukrajina podepsaly po dlouhém vyjednávání dohodu o nerostném bohatství

Únorová schůzka se kvůli dramatickému průběhu brzy stala nejznámějším jednáním obou státníků. S takzvanou minerálovou nebo nerostnou dohodou mezi Spojenými státy a Ukrajinou přitom původně přišli Zelenského poradci, které ukrajinský prezident na začátku loňského léta pověřil vypracováním strategie, jak zajistit dlouhodobou americkou podporu. Byl to návrh, o němž si Volodymyr Zelenskyj myslel, že vzbudí zájem Donalda Trumpa o podporu Ukrajiny: nabídka pro USA, aby získaly zvláštní přístup k bohatým přírodním zdrojům jeho země.

Ukrajinský prezident ji poprvé Trumpovi představil ještě jako kandidátovi na prezidenta na podzim 2024. První reakce vypadaly slibně, a to i přesto, že přišly jen pár dní poté, co Trump Zelenského označil za "největšího obchodníka v historii" za to, že přesvědčil USA, aby financovaly jeho obranu Ukrajiny. Trump totiž podle lidí, kteří se jednání účastnili, reagoval na Zelenského návrh se zájmem.

Jenže nejspíš nikdo nečekal, jak moc se 47. americký prezident začne o nerosty zajímat - a jak vyhroceně bude část jednání vypadat. Trvalo mu jen dva týdny, než začal veřejně mluvit o spojení americké podpory s přístupem k nerostnému bohatství Ukrajiny a jako kompenzaci za již poskytnutou americkou pomoc požadoval od válkou napadené země částku 500 miliard dolarů, podle oficiálních zdrojů víc než násobek skutečně poskytnuté podpory. "Mají skvělé kovy vzácných zemin. A já chci, aby tyto kovy byly v bezpečí," řekl tehdy Trump.

Pohřeb papeže přinesl naději na uzavření dohody

O poznání klidnější atmosféru již mělo setkání, které se událo v prostorách Svatopetrské baziliky ve Vatikánu, v souvislosti s příjezdem obou státníků na pohřeb papeže Františka. Zelenskyj tam Trumpovi měl podle zdrojů amerického webu Axios říct, že se nebojí udělat ústupky, které by vedly ke konci války - potřebuje k tomu ovšem bezpečnostní záruky. Trump podle stejného zdroje měl zase naléhat na Zelenského, aby co nejdříve podepsal právě nerostnou dohodu.

Zelenskyj ve čtvrtek ve svém proslovu na Telegramu zmínil, že podpis je prvním výsledkem jejich setkání ze Svatopetrské baziliky. "Jde o dohodu za spravedlivých podmínek, kdy Ukrajina i Spojené státy, které nám pomáhají v obraně, mohou vydělávat peníze," okomentoval podpis. Dohodu den předtím ve Washingtonu podepsali americký ministr financí Scott Bessent a první náměstkyně ukrajinského ministra zahraničí Julie Svyrydenková.

Smlouva by tak nyní opravdu měla být výhodná pro obě strany: pro Ukrajinu nabízí ujištění, že je Amerika neopustí, pro Trumpa to představuje krok k jeho slibu získat zpět část miliard, které Washington vynaložil na podporu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Americké společnosti získají přednostní přístup ke klíčovým ukrajinským zdrojům včetně hliníku, lithia, titanu, grafitu, ropy a zemního plynu.

Ukrajinci to podle ruské služby BBC vidí jako vítězství ukrajinské diplomacie: z dohody totiž zmizely ty body, které by Kyjev bolely, například dluh za dříve poskytnutou pomoc. A to, že se v textu dohody píše o tom, že budoucí dodávky amerických zbraní se budou počítat jako příspěvek Washingtonu do společně vytvořeného fondu, je ve skutečnosti přiznáním, že Amerika tyto zbraně Ukrajině dodá.

Dohoda ale stále vyžaduje ratifikaci ukrajinským parlamentem - a Kyjev již nyní poukazuje na rizika a problematické aspekty dohody o zdrojích pro Ukrajinu - od ztráty části rozpočtových příjmů až po absenci byť jen náznaku bezpečnostních záruk. Zda vydrží, bude záviset na více faktorech - třeba na tom, jak vydrží vztah Zelenského a Trumpa.