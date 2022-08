Pelosiová ponížila čínského prezidenta. Tchaj-wanu po její návštěvě hrozí blokáda

"Děkujeme, paní předsedkyně Pelosiová," svítil v úterý nápis na mrakodrapu Taipei 101, nejvyšší budově Tchaj-wanu a do roku 2013 na celém světě. Zatímco ostrov šéfku americké Sněmovny reprezentantů vítal, pevninská Čína zuří.

Nancy Pelosiová na Tchaj-wan dorazila v úterý odpoledne středoevropského času a odlétla ve středu v poledne. Vláda i místní obyvatelé ji přijali jako nejdůležitější návštěvu od roku 1997, kdy sem přiletěl její předchůdce ve funkci Newt Gingrich.

Peking a vládnoucí komunistická strana přitom Tchaj-wan striktně považuje za čínské území a odmítá jakékoliv náznaky jeho nezávislosti. Současný prezident Si Ťin-pching navíc staví svůj program na nacionalismu a slibech, že Čína zaujme ve světě vůdčí postavení, které jí prý náleží.

Cesta Pelosiové je proto přímým politickým políčkem čínskému vládci, dá se říci přímo fackou. Obzvlášť ve světle nedávného telefonického rozhovoru Si Ťin-pchinga, ve kterém údajně varoval amerického prezidenta Joea Bidena, že návštěva Tchaj-wanu bude mít vážné následky.

Biden podle amerického deníku Wall Street Journal nebyl úmyslem Pelosiové letět na Tchaj-wan nadšený, ale nechtěl být veřejně proti, aby si to někdo nevyložil jako slabost vůči Číně.

Čína protestuje

V reakci na návštěvu Pelosiové si vláda v Pekingu předvolala amerického velvyslance v Pekingu Nicholase Burnse. "Jde o nehorázný krok a jeho následky jsou extrémně vážné," řekl čínský viceministr zahraničí, který Washington vyzval k přijetí "praktických opatření, jež zvrátí nepříznivé dopady návštěvy Pelosiové na Tchaj-wanu".

Cesta šéfky americké Sněmovny reprezentantů však velmi pravděpodobně nebude znamenat záminku k vojenské invazi na Tchaj-wan a k násilnému připojení ostrova k pevninské Číně. Tak daleko patrně Peking nezajde. Útok by vyžadoval velké přípravy a přesuny vojáků i techniky, což se zatím neděje. Tchajwanští armádní představitelé už roky tvrdí, že vědí, co by možné invazi předcházelo a včas by na to upozornili.

Singapurský analytik Colin Koh řekl agentuře Reuters, že Čína je ochotná proti Tchaj-wanu ve snaze potrestat ho použít v podstatě cokoliv, s jedinou výjimkou. A to je právě rozpoutání války. "Cesta Pelosiové dostala Čínu do pasti. Chce ukázat rezolutní reakci, ale přitom se vyhnout ozbrojenému konfliktu," soudí.

BREAKING: China closing some areas near Taiwan to planes and ships to conduct "important military exercises," including live-fire drills pic.twitter.com/9seTiuZzkq — BNO News (@BNONews) August 2, 2022

Sankce proti Tchaj-wanu

Čína už oznámila vojenská cvičení, kterými Tchaj-wan prakticky obklíčila. Podle ostrova představují blokádu jeho vzdušného a námořního prostoru, což může narušit mezinárodní obchod. Kvůli čínským armádním lodím a letounům musí Tchaj-wan od včerejška hledat alternativní trasy pro své letecké i lodní dopravce. Požádal už o spolupráci Japonsko a Filipíny.

"V praxi se Číňané pokoušejí veškeré moře západně od ostrova přeměnit ve své teritoriální vody," cituje Reuters svůj zdroj z tchajwanského ministerstva obrany. V Tchaj-peji počítají také s možností, že by Čína odpálila při vojenském cvičení rakety přes ostrov, podobně jako to v minulosti udělala několikrát Severní Korea přes Japonsko.

Čína se také rozhodla omezit obchod s ostrovem. Přestane dodávat Tchaj-wanu písek, na jehož dovozu pro stavební využití je závislý. Číňané rovněž omezili import ovoce a ryb.

Ačkoliv jsou Čína a Tchaj-wan politicky nepřátelé, dosud to nebránilo vzájemnému obchodu. Jen za letošní půlrok od ledna do června činila obchodní výměna mezi pevninou a ostrovem v přepočtu 123 miliard dolarů. Čína nakupuje na Tchaj-wanu například čipy, potřebné pro výrobu smartphonů a dalších elektronických přístrojů.