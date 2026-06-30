Jak zachránit vymírající císařskou rodinu? Japonci schválili úpravu zákona, ženy mají smůlu

Japonská vláda v úterý kvůli vymírající císařské rodině souhlasila s novelou bezmála 80 let starého zákona, která mimo jiné umožní adopci mužských potomků z bývalých vedlejších větví rodiny. V návrhu zákona nicméně stále není zmínka o tom, že by se císařem mohla stát žena, napsala agentura Kjódó.
Návrh počítá s tím, aby bylo císařské rodině umožněno adoptovat muže ve věku 15 let a starší, kteří pocházejí z mužské linie císařů z 11 bývalých vedlejších větví.
Tito adoptovaní by měli výjimku z platného článku zákona, který adopci zakazuje, a ačkoli by měli zakázáno stát se císařem, o trůn by se mohli ucházet jejich mužští potomci. Návrh také usiluje o to, aby si členky císařské rodiny mohly zachovat svůj císařský status i po sňatku s prostými občany.
V zákoně ale není zmínka o tom, zda by na trůn mohly nastoupit ženy nebo osoby v císařově ženské linii, což značně podporuje veřejnost. Podle současného zákona mohou na trůn nastoupit pouze muži, kteří jsou císařovými potomky z otcovy strany, zatímco ženy po sňatku ztrácejí svůj císařský status. Květnový průzkum agentury ukázal, že 83 procent respondentů podporuje myšlenku císařovny.
Vládní koalice chce návrh zákona o novelizaci Zákona o císařské rodině z roku 1947 přijmout do pátku 17. července, kdy končí současné zasedání parlamentu. Návrh ale může podle médií narazit na odpor opozice, protože o změně systému nástupnictví se na setkání stran o revizi zákona diskutovalo jen okrajově.
Klesá jak počet způsobilých nástupců, tak i počet členů císařské rodiny. Současný 66letý císař Naruhito má pouze tři dědice: 60letého mladšího bratra a korunního prince Fumihita, 19letého synovce prince Hisahita a 90letého strýce prince Hitačiho.
Všech 11 vedlejších větví sdílí s císařskou rodinou společného předka, který žil přibližně před 600 lety. V roce 1947 bylo 51 členům z těchto větví odebráno jejich postavení císařské rodiny, zatímco tři rodiny bratrů císaře Hirohita (1901-1989) si své postavení pod americkou okupací po druhé světové válce zachovaly.
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