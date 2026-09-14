Přeskočit na obsah
Benative
14. 9. Radka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jak zachránit krachující centrum? Pomůže jen Trumpovo jméno na fasádě, tvrdí správní rada

ČTK,Zahraničí
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Kennedyho centrum pro múzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už v úterý by mohlo zavřít. Napsal to v neděli deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, jehož vlastníkem je americká vláda.

Lettering referencing U.S. President Donald Trump is removed from the facade of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington
Dělníci začínají odstraňovat z fasády Pamětního centra múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nařídil to federální soudce (13. června 2026).Foto: Reuters – Jonathan Ernst
Reklama

Členové správní rady instituce, které do funkcí dosadil Donald Trump, se domnívají, že zabránit bezprostřednímu a „jistému fiskálnímu kolapsu“ by mohlo jen instalování jména současného prezidenta na fasádu budovy centra, vyplývá z dokumentů, které má americký list k dispozici.

Trump, který usiluje o maximální rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady Kennedyho centra svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady. Ta loni v prosinci rozhodla o přidání Trumpova jména do názvu centra.

Související

Federální soud však v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, neboť o přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada.

The Washington Post uvedl, že zpráva vypracovaná správní radou instituce varuje, že během několika týdnů nebude centrum schopno vyplácet mzdy zaměstnancům ani hradit náklady na údržbu. Dokument byl připraven před schůzí naplánovanou na úterý.

Reklama
Reklama

List rovněž napsal, že Trump je ochoten Kennedyho centru pomoci, pokud bude veřejně uznáno jeho napojení na instituci.

Související

Zpráva správní rady představuje podle deníku „pozoruhodnou novou fázi Trumpova přebírání Kennedyho centra, které se od chvíle, kdy se loni sám ustanovil jeho předsedou, potýká s finančními problémy, otřesy ve vedení a soudními spory“.

List také poznamenal, že Trumpovo angažmá v Kennedyho centru negativně ovlivnilo získávání finančních prostředků i prodej vstupenek.

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Hrdina v Bílém domě. Trump ho přijal v Oválné pracovně

Donald Trump přijal v Oválné pracovně plavčíka Rydera Williamse, který zachránil z rozbouřeného moře malého chlapce. | Video: White House
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland
U.S. President Donald Trump speaks to members of the media after traveling to Ireland

ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Škodí to světu, řekl

Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska do Spojených států. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu.

Budova nemocnice IKEM v pražské Krči
Budova nemocnice IKEM v pražské Krči
Budova nemocnice IKEM v pražské Krči

Porušovali zákony i vlastní předpisy. Kontrola v IKEM zjistila vážné nedostatky

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905,3 milionu korun.

Reklama
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto
Looksmaxxing se prolíná s širším prostředím takzvané manosféry – různorodého souboru internetových komunit zabývajících se mužstvím, vztahy, seznamováním a postavením mužů ve společnosti. Ilustrační foto

Rozbíjejí si obličej kladivem, pijí moč a nemyjí se. Tohle je ideál krásy mladíků

Nejdřív si začnou hlídat pleť, vlasy a svaly. Pak si upravují čelist, počítají každý gram tuku, hledají způsoby, jak zvýšit testosteron, a někteří jsou ochotni zajít ještě dál. Na internetu sílí fenomén looksmaxxing, v němž mladí muži hledají návod na dokonalejší vzhled i větší úspěch u žen. Kam až může posedlost vlastním tělem zajít?

Reklama
Reklama
Reklama