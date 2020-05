Jak začala pandemie a co Čína tajila? Rekonstrukce osudného ledna den po dni

Čína se brání rostoucí mezinárodní kritice, že na počátku pandemie koronaviru něco zanedbala nebo tajila. Z dostupných zpráv, svědectví a některých dokumentů uniklých ze země jsme přibližně rekonstruovali, co se dělo ve dnech a týdnech předtím, než úřady 23. ledna odřízly od okolního světa šedesát milionů lidí ve městě Wu-chan a provincii Chu-pej. A než se nákaza začala masivně šířit do Evropy.

Pondělí 16. prosince 2019



Centrální nemocnice ve Wu-chanu přijala s vážnými dýchacími potížemi ženu jménem Wej Kuej-sien, která pracovala jako prodavačka na wuchanském tržišti.

Na tomto trhu se prodávají i divoká zvířata a jejich maso, později jej epidemiologové označili jako zdroj infekce. Právě čínská tržiště mají dlouhodobě velké problémy s hygienou. "Topí se v odpadcích, děti i dospělí lidé konají velkou i malou potřebu přímo na tržištích. Na otevřených místech. Viděl jsem to na vlastní oči," popsal v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz stav některých trhů v Číně Tomáš Etzler, bývalý zpravodaj ČT v Pekingu.

Úterý 24. prosince

Případů, jako byl ten Wej Kuej-sien, ve Wu-chanu přibývá. Veřejnost ale zatím nic neví. Centrální wuchanská nemocnice posílá do specializované laboratoře v Kantonu vzorky tekutiny získané u jednoho pacienta vyšetřením plic, takzvanou bronchoalveolární laváží.

Pondělí 30. prosince

Lékařka Aj Fen z centrální nemocnice ve Wu-chanu umístila na sociální síť WeChat příspěvek o novém, dosud neznámém a rychle se šířícím viru. Další lékař, oftalmolog Li Wen-liang, na stejné síti uvedl, že jde o nemoc podobnou SARS, která se šířila před osmnácti lety.

Oba varovala policie, aby nešířili fámy a paniku. Li Wen-liang se později sám koronavirem nakazil a zemřel.

Čtvrtek 2. ledna



Čínská státní televize uvedla, že osm lékařů, kteří popisovali nebezpečnost nového viru, čeká trest za šíření poplašných informací.

Pondělí 6. ledna

Expert čínského ministerstva zdravotnictví Sü Ťin-kua řekl v rozhovoru pro hongkongský list Takungpao, že nejsou důkazy o přenosu nového koronaviru z člověka na člověka.

Úterý 7. ledna

Politbyro Komunistické strany Číny jednalo za přítomnosti prezidenta Si Ťin-pchinga o infekci ve Wu-chanu, průběh a výsledky jednání ale nejsou známy.

Sobota 11. ledna

Čínská média informovala o první oběti viru. Ve Wu-chanu zemřel jedenašedesátiletý muž.

Neděle 12. ledna

První nakažené hlásí město Šen-čen na jihu Číny, které leží u hranice s Hongkongem.

Pondělí 13. ledna

První případ nákazy hlášený za hranicemi Číny, oznámilo ho Thajsko. Podle svědectví, které shromáždila agentura AP, toto oznámení šokovalo čínské politiky a přimělo vedení v Pekingu, aby vyslalo do Wu-chanu tým expertů.

Úterý 14. ledna

Mimořádná schůzka šéfa čínské Národní zdravotnické komise Ma Siao-weje s prezidentem, premiérem a místními představiteli z Wu-chanu. Schůzka se uskutečnila prostřednictvím videa. Ma politiky informoval, že jde o virus podobný SARS z roku 2003 a že situace je velmi vážná.

Středa 15. ledna

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Pekingu vyhlásilo stav maximální pohotovosti. Začalo připravovat laboratoře, testy a instrukce pro zdravotníky.

Čtvrtek 16. ledna

Wang Kuang-fa, šéf expertního týmu zjišťujícího situaci ve Wu-chanu, onemocněl po návratu do Pekingu s příznaky covidu-19.

Neděle 19. ledna

Nemocnice ve Wu-chanu hlásí 136 pacientů s onemocněním covid-19. Personál nemocnic začal připravovat speciální izolovaná oddělení v očekávání přílivu pacientů.

Čínská Národní zdravotnická komise uvedla, že stále není potvrzen zdroj nákazy.

Pondělí 20. ledna

Čínský prezident Si Ťin-pching poprvé veřejně prohlásil, že Čína čelí vážné epidemii. Není jasné, proč s prohlášením čekal šest dní od 14. ledna, kdy se o vážnosti situace dozvěděl od předsedy Národní zdravotnické komise.

Přední čínský epidemiolog a uznávaný expert z dob šíření SARS Čung Nan-šan řekl v čínské televizi, že virus se přenáší z člověka na člověka.

Středa 22. ledna

Reportérka Siao Chuej, pracující pro čínskou mediální skupinu Caixin, napsala z Wu-chanu na sociální síť WeChat: "To, co vidím, je čínský Černobyl." Narážela na to, jak čínský komunistický režim tutlal důležité informace podobně jako Sovětský svaz po nehodě jaderné elektrárny v roce 1986.

Čtvrtek 23. ledna

Vláda uvalila karanténu na město Wu-chan a na velké části provincie Chu-pej. Úřady tak od okolního světa odřízly 60 milionů obyvatel. Z údajů Národní zdravotnické komise ale vyplývá, že mezi 30. prosincem a 22. lednem opustilo letecky Wu-chan 124 tisíc lidí.

Infekce se rozšířila téměř do celého světa. Nakazilo se přes 5,4 milionu lidí, téměř 350 tisíc lidí nemoci covid-19 podlehlo.

"Blokáda Wu-chanu začala 23. ledna, mezitím ale uběhl skoro celý měsíc od chvíle, kdy epidemii Čína oficiálně přiznala, a ještě jeden měsíc - prosinec 2019 -, kdy situaci zatajovali. Předtím se k tomu režim nevyjadřoval a zakazoval všem se k tomu vyjadřovat. Čili šlo o jasnou tendenci problém skrývat. Výsledkem byl nevídaný rozjezd epidemie," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz evoluční virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity.

