Jak vypadá operace břicha po střelbě: Když vyteče obsah orgánů, hrozí to nejhorší

Postřelený premiér Robert Fico strávil po atentátu pět hodin na operačním sále. Jeho stav je podle ministra obrany Roberta Kaliňáka stabilizovaný, ale stále velmi vážný. Slovenský deník SME přinesl deset otázek a odpovědí přibližujících lékařský zákrok, který předseda vlády podstoupil. Odpovídal traumatolog z bratislavské nemocnice, který si však kvůli citlivosti tématu nepřál být jmenován.

1. Jak vážné může být střelné poranění břicha?

Kvůli přítomnosti hned několika orgánů a velkých cév může být střelné poranění břicha i smrtelné. V nejhorším případě může pacient do pár minut vykrvácet. V lepším případě zranění není závažné, píše slovenský deník SME.

2. Rozhoduje o vážnosti zranění i vzdálenost, ze které střelec zaútočil?

Ano, při větší vzdáleností se ztrácí energie střely nebo kulky, tím pádem ani nemusí proniknout do těla. Záleží ale také na typu zbraně. U silnějších pistolí nehraje například třímetrový rozdíl ve vzdálenosti roli a zranění jsou téměř totožná.

3. Jaký je rozdíl mezi postřelením, nastřelením a prostřelením?

Nejslabší je nastřelení, při kterém nedochází k protrhnutí kůže a většinou vzniká jenom modřina. Při postřelení už proniká kulka do těla a projektil v těle zůstává.

Prostřelení znamená, že kulka prochází tělem a nezůstává v něm.

4. Jaké jsou nejvážnější komplikace, se kterými se lékař na operačním sále může při postřelení setkat?

Nejzávažnější hrozbou je hemoragický šok. To znamená, že pacient ztratí příliš mnoho krve. Nedochází k dostatečnému okysličení a může dojít k selhání orgánů, což ohrožuje pacienta na životě.

Dále jde především o infekční komplikace. To platí bez ohledu na to, zda se jedná o střelné poranění nohy nebo břicha. U břicha situaci navíc komplikuje přítomnost střev, která nejsou sterilní a mají svou vlastní bakteriální flóru. Pokud se jejich obsah vylije do břicha, je řešení stavu komplikované.

Kromě toho jsou zde také různé žaludeční šťávy, slinivka, játra a žlučník. I u nich platí, že pokud se jejich obsah vylije do břicha, není to ideální stav pro pacienta ani pro chirurgy.

5. Ovlivňuje počet zásahů šance na přežití pacienta?

Ano, více zásahů znamená větší krvácení.

6. Jak lékaři v takovém případě postupují?

Lékaři nejprve zajistí funkce pacienta. Pokud je schopen podstoupit CT vyšetření, typ rentgenu, přejde se k němu. Když může raněný absolvovat další zobrazovací vyšetření, lékaře zajímá, jaká je trajektorie střely a jaká jsou zranění.

Pokud to však stav pacienta neumožňuje, okamžitě putuje na operační sál. Primárně se musí zastavit krvácení. Následně se hledají další problémy, které kulka způsobila.

7. Kolik odborníků je na sále potřeba?

Na sále musí být minimálně osm lidí: anesteziolog, anesteziologická zdravotní sestra, traumatolog, chirurg, minimálně dvě instrumentářky - zdravotní sestry pracující na operačním sále -, rentgenový laborant a sanitář.

8. Je běžné, že taková operace trvá několik hodin?

Obecně platí, že střelné operace jsou náročné. Lékaři revidují střelné poranění, zastavují krvácení a snaží se ošetřit vše, co střelba způsobila.

Pokud kulka například zasáhne kost, často dochází k nepříjemné tříštivé zlomenině. Pokud navíc poraní důležité orgány, jedná se o opravdu náročný zákrok.

9. Co znamená, když pacient utrpí polytrauma jako premiér Fico?

Termín polytrauma označuje současné poškození nejméně dvou tělesných systémů, přičemž poškození alespoň jednoho z nich, nebo jejich kombinace, ohrožuje základní životní funkce.

10. Jak dlouhá bývá rekonvalescence po takovém zranění?

Délka zotavení záleží na závažnosti poranění. Pokud jsou poraněny pouze měkké tkáně, postřelení směřovalo do ruky nebo do stehna, trvá méně než dva týdny, většinou kolem sedmi až deseti dnů, než se rána zahojí.

Pokud došlo k prostřelení stehna nebo jiné kosti, rekonvalescence trvá i víc než 30 dní. V případě zasažení břišní dutiny může trvat i delší dobu.

