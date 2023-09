Operace "Rus odevzdá vrtulník". Ukrajinci si povodili pilota, posádka neměla tušení

Ojedinělou operaci ukrajinské tajné služby přirovnali novináři k legendární akci izraelského Mosadu. Šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov prozradil, jak jeho lidé dokázali dopravit vrtulník z ruské základny na ukrajinské letiště.

Před několika dny média vydala zprávu o vrtulníku, jehož ruský pilot měl přeletět válečnou frontu a přistát na Ukrajině. Nyní šéf vojenských agentů prozradil první podrobnosti o operaci, která je podle jeho slov první svého druhu v historii Ukrajiny.

Ukrajinci si dali za cíl dopravit na své území ruský útočný transportní vrtulník Mi-8 AMTŠ, který se používá k přepravě vojáků a nákladu. Podle serveru Military Today má schopnosti nést řadu zbraní pro útok na pozemní cíle, může operovat v noci a za všech povětrnostních podmínek.

Agenti měli kontaktovat ruského pilota před více než půl rokem. "Podařilo se nám k pilotovi najít ten správný přístup," řekl Budanov v rozhovoru pro ukrajinské Rádio Svoboda. Po měsících plánování a domlouvání museli nejdříve přepravit na Ukrajinu pilotovu rodinu. "Vytvořili jsme podmínky, aby se celá rodina pilota nepozorovaně dostala ven. A nakonec se podařilo vytvořit podmínky, aby mohl letět i s posádkou," tvrdil Budanov.

Zbylá dvojčlenná ruská posádka vůbec netušila, kam letí. Stroj měl převážet letecké součástky k ruským stíhačkám Su-27 a Su-30SM mezi dvěma ruskými základnami. Pilot přelétl válečnou frontu a zamířil hluboko do ukrajinského vnitrozemí. Nakonec se strojem přistál na vojenské základně u Charkova.

Když si ruská posádka uvědomila, kde přistála, pokusila se podle Budanova o útěk. "Bohužel byli zlikvidováni. Rádi bychom je zajali živé, ale máme, co máme… Pilot je náš, cítí se skvěle, všechno je v pořádku," prozradil moderátorce šéf vojenských zpravodajců. Pilot prý dostal dvě možnosti, kam by mohl odejít. Podle Budanova se přiklání k tomu, že zůstane na Ukrajině. Celé podrobnosti o tajné operaci zveřejní ukrajinská vojenská rozvědka ve filmu na začátku září.

Čin jedinec ovlivnil historii

Novinář Artem Ševčenko, který je zároveň důstojníkem ukrajinské armády, uvedl, že tato zpravodajská operace byla velmi podobná operaci Diamant, kterou v 60. letech 20. století provedla izraelská zpravodajská služba Mosad. Ta se pokoušela získat stíhačku Mig-21, která tehdy byla nejmodernějším vojenským letounem sovětské výroby. Měla pokročilé manévrovací schopnosti a navigaci. Ve své výzbroji ji používaly i mnohé arabské země.

Mosad ale nejdříve dvakrát ve své snaze selhal. Jeho agent Jean Thomas se poprvé pokoušel získat stroj v Egyptě. Slíbil místnímu pilotovi Adibu Hannovi milion dolarů, ten ale vše nahlásil egyptským úřadům. Thomase a jeho skupinu zatkli a později agenta a jeho otce Egypťané oběsili.

Druhý pokus o získání letounu Mig-21 se uskutečnil v Iráku a ztroskotal poté, co agenti Mosadu fyzicky napadli dva irácké piloty ve snaze umlčet je, když odmítli spolupracovat. Úspěšný byl až třetí pokus, kdy Izraelci kontaktovali iráckého pilota Muníra Rúfá. Pocházel z křesťanské rodiny, což mu v muslimské zemi ztěžovalo postup, a také se mu nelíbilo, že dostával rozkaz útočit na kurdskou menšinu.

S agenty Mosadu, kteří s ním v Evropě domluvili podmínky, se vydal do Izraele naplánovat let a prohlédnout si, kde má přistát. Izraelci mu nabídli občanství, milion dolarů a museli, stejně jako u ukrajinského pilota, zajistit bezpečný přesun Rúfáovy rodiny do židovského státu.

Příležitost k únosu Migu se naskytla 16. srpna 1966. Když Rúfá přelétal nad severním Jordánskem, letouny zachytily radary. Pilot se ale dostal nad Izrael, kde se k němu přidaly dvě izraelské stíhačky Mirage, které ho doprovodily na základnu Chacor.

Izraelci analyzovali silné a slabé stránky letounu a vycvičili proti němu izraelské piloty. Operace Diamant tak měla svůj podíl na výsledku Šestidenní války, v níž Izrael jasně zvítězil nad státy arabské koalice.

