Takhle tvrdě to zatím žádný ruský představitel neřekl: „Ukrajina se musí vzdát!“ Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin to otevřeně řekl v rozhovoru pro televizi Channel 4.
„Trump je zjevně netrpělivý a chce vidět nějaký pokrok. Rychle,“ začíná otázku moderátor. A připomíná původní dvacetiosmibodový plán i novou verzi z minulého týdne. A ptá se ruského velvyslance, co by v mírovém plánu rádi viděli Rusové. Velvyslanec Kelin ho ale uzemnil: „Především by to neměla být dohoda. V tuto chvíli musíme hovořit o kapitulaci, protože Kyjev by neměl přemýšlet o dohodě, ale o situaci na místě, situaci v ekonomice Ukrajiny, situaci v Evropě, kde již nejsou žádné peníze, žádné volné prostředky pro Ukrajinu.“
Kelinův vzkaz přichází den po jednání americké a ukrajinské delegace v Berlíně, kde obě strany deklarovaly „významný pokrok“. Jde o vyvrcholení Trumpovy diplomatické ofenzívy, kde se snaží donutit Rusko a Ukrajinu k uzavření míru. Na Rusko tlačí Američané zostřením sankcí a hrozbou dodávek dalekonosných zbraní, od Kyjeva požadují stažení se z dosud neokupované části Donbasu. To odmítá prezident Zelenskyj: „Otázka území je bolestivá, protože Rusko chce, co chce, a my nemůžeme jít dál,“ prohlásil před novináři po jednání. „A otázka ústupků rozhodně není relevantní,“ uvedl.
Ukrajina také požaduje jasné bezpečnostní záruky od Západu, především od Američanů. Ti to dlouho odmítali, poslední zprávy ale hovoří o šanci na získání záruky podle vzoru článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, který stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu členovi je útokem proti všem, a zavazuje ostatní členy k poskytnutí pomoci, včetně vojenské, k obnovení a udržení bezpečnosti. Ukrajina se po zkušenostech z let 2014 a 2022 bojí opakování ruského útoku. Původně požadovala vstup do NATO, to se ovšem ukázalo jako nereálné.
Andrej Kelin je zkušený ruský diplomat, který zahájil svou kariéru ještě v době Sovětského času v 70. letech. Coby velvyslanec ve Velké Británii proslul řadou kontroverzních výroků. Jedenáctého ledna 2022, třináct dní před ruskou agresí na Ukrajinu, se v rozhovoru pro Sky News zaklínal, že jeho země rozhodně nemá v úmyslu napadnout Ukrajinu. Letos v únoru obvinil v rozhovoru pro BBC ze zahájení války ukrajinského prezidenta Zelenského.