Počítačová simulace věštila pád Kyjeva do 96 hodin. Jak válku odhadovaly tajné služby

Ruský prezident Vladimir Putin a lidé kolem něj nejsou sami, koho překvapil vývoj invaze a odhodlaný ukrajinský odpor. Chybných předpovědí se dopustili i rozvědky, politici či vojenští analytici západních zemí. Nový pohled na bojiště nyní odtajnil šéf britských zpravodajců Jeremy Fleming. Přečtěte si jeho i další poznatky, které výzvědné služby za pět týdnů války o ruské armádě přinesly.

Americká a britská rozvědka správně předpovídaly, že ruská invaze nastane. Britský premiér Boris Johnson na základě informací vlastních tajných služeb jako první oznámil, že Kreml zaútočí na celou Ukrajinu včetně Kyjeva a že vpád bude "strašný." Horší to bylo s předpovědí výsledků.

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) předpokládala - paradoxně stejně jako Putin -, že ruští vojáci obsadí klíčové budovy v Kyjevě a ukrajinská obrana se po celé zemi zhroutí. Washington se podle zdrojů týdeníku Newsweek domníval, že následně bude vláda dodávat zbraně Ukrajincům pro partyzánský boj, ale nepočítal s frontovými liniemi a ostřelovanými městy, jako je tomu teď.

O názorech, jaké před ruským útokem panovaly v Evropě, výmluvně svědčí detaily rozhovoru mezi ukrajinským velvyslancem v Berlíně Andrejem Melnykem a německým ministrem financí Christianem Lindnerem. Politik diplomatovi v předvečer invaze říkal, že válka potrvá krátce, vláda v Kyjevě padne za několik hodin, proto prý nemá cenu dodávat Ukrajině zbraně a spíš bude třeba se přizpůsobit nové realitě.

V polovině března uvedl vrchní velitel americké námořní pěchoty generál David Berger, že Rusko mělo podle počítačových simulací mělo Rusko zvítězit "do 72 až 96 hodin". Jaké další závěry západní rozvědky shromáždily?

1. Ruští vojáci si sami ničí vybavení

Ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming uvedl ve čtvrtek na vystoupení v australské Canbeře, že jeho úřad má přesvědčivé důkazy o sabotážích, kterých se na vlastní technice dopouštějí ruští vojáci. Snaží se tak vyhnout nasazení v bojích, v nichž mají Rusové na Ukrajině vysokou úmrtnost.

Ačkoliv údaje o ztrátách nelze nezávisle ověřit, podle amerického ministerstva zahraničí padlo za pět týdnů na Ukrajině přes deset tisíc ruských vojáků. Pro srovnání: v sovětské válce v Afghánistánu zahynulo přes 14 tisíc vojáků Sovětského svazu. Ale za devět let.

Fleming také popsal, že někteří Rusové odmítají plnit rozkazy. Už dříve se objevily zprávy, že část vojáků se nechtěla přesunout ze základen na Krymu na jižní Ukrajinu. Podle spekulací také mnozí výsadkáři odmítli zaútočit z moře na Oděsu, protože by se to prý rovnalo sebevraždě.

Ostrovní zpravodajská služba GCHQ shromažďuje komunikaci z celého světa s cílem identifikovat hrozby pro Británii a zamezit jim. Spolu se zpravodajskými službami Spojených států, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu tvoří takzvanou alianci Five Eyes (Pět očí).

2. Rabující vojáci

Ruský prezident Vladimir Putin odůvodňoval invazi tím, že na Ukrajině vládnou nacisté, kteří chtějí do NATO, usilují o jaderné zbraně a páchají genocidu na ruskojazyčném obyvatelstvu na východě země.

Odposlechy ruských vojáků, kteří používají mobilní telefony s ukrajinskou SIM kartou, ale ukazují, že mnozí členové armády se spíše snaží ukrást, co se dá, a převézt to domů spíš než bojovat s Ukrajinci. Jeden z vojáků například volal do Ruska manželce, že jí přiveze kožich. Další ukradli elektroniku či šperky.

3. Zpackaná logistika

Rusové nebyli připraveni na variantu B, tedy na delší ukrajinský odpor. Zásobovací konvoje s jídlem, palivem a náhradními díly se nedokázaly dostat přes ukrajinskou palbu k ruským jednotkám. V důsledku toho na některých místech ruští vojáci techniku prostě ponechali jejímu osudu. To také vysvětluje populární videa na sociálních sítích, na kterých ukrajinští traktoristé odtahují nebo odvážejí ruská armádní vozidla.

Dalším poznatkem je skutečnost, že ruská armáda používá na vozidlech nekvalitní pneumatiky nebo zanedbává jejich údržbu. Mnoho vozů zůstalo stát na místě právě kvůli těmto závadám.

Alarmující jsou také informace o jídle, které ruští vojáci dostávají. Některé konzervy mají podle snímků datum spotřeby rok 2020.

4. Špatná součinnost

Ruská armáda zatím ukázala, že má problém sladit pozemní postup s dělostřeleckou a leteckou podporou. Z dosavadních informací vyplývá, že Rusové s letouny a helikoptérami nelétají nízko kvůli obavám z ukrajinské palby. V počtu dělostřelectva a letadel mají Rusové nad Ukrajinci obrovskou převahu, ale příliš toho nevyužívají.

"Jsem překvapený, že se od počátku nesnažili razantněji ovládnout vzdušný prostor. Nejspíše zjišťují, že v koordinaci pozemních a vzdušných sil nejsou tak dobří, jak si mysleli," vysvětlil agentuře Reuters bývalý generál amerického letectva David Deptula.

5. Nízká efektivita raketové palby

Experti z amerického ministerstva obrany řekli agentuře Reuters, že ruské střely s plochou dráhou letu nejsou spolehlivé a často míjí původní cíl. Někteří uvádějí jejich chybovost až šedesát procent.

Střely s plochou dráhou letu mají být schopné dopravit hlavici na velké vzdálenosti s vysokou přesností. Nejznámější jsou Tomahawky, které mají v arzenálu americká a britská armáda. Rusové používají například střely 3M-14 Kalibr.

6. Podcenění Ukrajinců

Mezi faktory, které se promítají do problémů ruské armády, patří i podcenění nepřítele. Vojenští i zpravodajští analytici se shodují v názoru, že Kreml nepočítal s odhodlaností a vysokou motivací, jakou Ukrajinci prokazují. Zřejmě podlehl ruskými médii šířenému názoru, že ukrajinská vláda je zkorumpovaná a nemá podporu, takže za ni nikdo nebude bojovat. "Je zjevné, že Putin podcenil odpor Ukrajinců," prohlásil ve středu šéf britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming.

Podobně jejich schopnosti vyhodnotily západní rozvědky. "Nemyslel jsem si, že Ukrajinci budou tak dobře připravení, jak ve skutečnosti jsou (…) Posuzovat a odhadovat morálku a vůli bojovat je ale vždy složitá otázka," řekl při slyšení v Senátu ředitel Americké vojenské zpravodajské služby Scott Berrier.

Ruský prezident podle hodnověrných zdrojů z Moskvy není spokojený s prací 5. odboru kontrarozvědky FSB. Tato část tajné služby má na starosti Ukrajinu a jejím úkolem bylo zformovat na ukrajinském území novou vládu a místní správy, které by spolupracovaly s okupanty.

