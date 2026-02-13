Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?

Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.
Tedy ne že by vůbec nebyl. Bolševici nebyli láčkovci. Samotná autorka hlášky Ljudmila Ivanovová tehdy skromně dodala, že v Sojuzu se lidé milují. Dějiny sexu v SSSR nejsou však jen o nemravnostech a pikantériích. Je to především odraz vztahu sovětského režimu a občanů. Přičemž režim často nahlížel lidem až do ložnic.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská hovořili o uvolnění intimity v SSSR a postupném utahování šroubů. A také – Kaviárové tousty, které vznikají ve spolupráci s Aktuálně.cz, slaví vydání 100. dílu.
