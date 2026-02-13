Přeskočit na obsah
Zahraničí

Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?

Jiří Just,Lucie Sulovská

Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.

Moscou / 1984
Dějiny sexu v SSSR nejsou jen o nemravnostech a pikantériích. Je to především odraz vztahu sovětského režimu a občanů.Foto: Profimedia
Tedy ne že by vůbec nebyl. Bolševici nebyli láčkovci. Samotná autorka hlášky Ljudmila Ivanovová tehdy skromně dodala, že v Sojuzu se lidé milují. Dějiny sexu v SSSR nejsou však jen o nemravnostech a pikantériích. Je to především odraz vztahu sovětského režimu a občanů. Přičemž režim často nahlížel lidem až do ložnic.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:

V novém díle podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská hovořili o uvolnění intimity v SSSR a postupném utahování šroubů. A také –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Kaviárové tousty, které vznikají ve spolupráci s Aktuálně.cz, slaví vydání 100. dílu.

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr.

"Nebojím se bacilů." Kennedy šokoval přiznáním, že šňupal kokain ze záchodového prkénka

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Řekl to o víkendu moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho mluví o několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Roberta F. Kennedyho, v roce 1968.

