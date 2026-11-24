Když před téměř pěti lety začala krvavá válka na Ukrajině, byl u toho jako klíčový muž bránící se země Oleksij Reznikov. Ten v pořadu Spotlight líčí aktuální stav vyjednávání o míru, popisuje ale také začátek války a jednání s Rusy. Promluvil ovšem i o negativních jevech, které boje doprovázejí: takzvané busifikaci, kanónenfutru i o hrozivých scénách, které na vlastní oči viděl.
Nedávná jednání mezi ruskou, ukrajinskou a americkou delegací v Abú Dhabí podle Reznikova ukázala nový rozměr vyjednávání za účasti zprostředkovatelů. Ukrajinský exministr obrany upozornil, že Rusko uplatňuje strategii zvyšování sázek a přichází s přemrštěnými požadavky, jako jsou zvěsti o požadavku na vystoupení Finska z NATO.
Cesta k míru podle něj vede přes postupné kroky, za využití ruské „salámové“ taktiky. „Musíme použít stejnou taktiku, ale v mírovém smyslu. Takže krok za krokem, kousek po kousku,“ vysvětluje Reznikov s tím, že prvním úspěchem by měla být výměna zajatců a následný klid zbraní ve vzduchu.
Vzpomněl i na samý začátek invaze v únoru 2022, kdy přes běloruského posla dostal z Moskvy návrh na kapitulaci Ukrajiny. Tehdy reagoval bez zaváhání: „Řekl jsem (tehdejšímu běloruskému ministrovi obrany - pozn. red.) Chreninovi, že jsem připraven podepsat kapitulaci. Ale ruskou, pokud se oni vzdají,“ vzpomíná.
Hovořil též o enormních ruských ztrátách na bojišti, které podle Reznikova přesahují milion zabitých vojáků. „Pro nás jsou životy našich vojáků a našich lidí hodnotou. Pro ně jsou jejich vojáci jen kanónenfutr,“ prohlásil exministr. Rusové podle něj neváhají obětovat četné skupiny vojáků pro získání pár metrů čtverečních.
Přehlídkové uniformy v tancích
Když vzpomínal na první dny války, mluvil o absurditě tehdejšího ruského sebevědomí, který ilustruje nálezem v osvobozených oblastech: „Viděl jsem zásoby uniforem pro přehlídku. Opravdu se připravovali na pochod s přehlídkou v Kyjevě,“ uvedl s tím, že na vlastní oči viděl i hrůzy v Buči:
Oleksij Reznikov
narodil se v roce 1960 ve Lvově
ukrajinský právník a politik, v letech 2021 až 2023 působil jako ministr obrany Ukrajiny
patřil k nejvýraznějším představitelům ukrajinského vedení během prvních let války, zodpovídal za koordinaci vojenské pomoci ze zahraničí, dodávky západních zbraní a spolupráci se spojenci v NATO
byl mimo jiné místopředsedou ukrajinské vlády a ministrem pro reintegraci dočasně okupovaných území, v září 2023 z čela ministerstva obrany odešel
v současnosti působí jako senior fellow v think-tanku GLOBSEC
Viděl těla ukrajinských civilistů
Když vojenské velení plánuje operace, musí podle Reznikova počítat s budoucími padlými a zraněnými. „Ptám se generálů: Jste v pohodě s tím, když víte, že pošlete třeba 100 vojáků a 30 z nich se nevrátí? Spíte dobře?“
Odpovědí podle něj bývají kamenné tváře s konstatováním, že jde o jejich práci.
Ukrajina ale čelí i palčivým vnitřním problémům, jako je 200 tisíc případů opuštění jednotky či dva miliony mužů vyhýbajících se registraci. Na otázku ohledně nucených odvodů na ulicích (takzvaná „busifikace“ – pozn. red.) reagoval vysvětlením lidské podstaty: „Je to v lidské přirozenosti, že nikdo nechce umřít,“ dodal s tím, že jde o běžný jev ve všech válkách.
Celou epizodu si můžete pustit ve videu výše nebo zkrácenou (s tlumočením) v oblíbených podcastových aplikacích. Toto byla její témata:
Začátek–25:00 - Jednání v Abú Dhabí probíhala za účasti amerických zprostředkovatelů, Rusko nadále uplatňuje taktiku eskalace svých požadavků. Mírový proces musí podle Reznikova postupovat krok za krokem od výměny zajatců až po vzdušné a námořní příměří. Hlavním rozměrem vítězství je pro Ukrajince zachování suverenity a obnova mezinárodně uznaných hranic z roku 1991.
25:00–30:00 - Před vypuknutím invaze dostávalo ukrajinské vedení protichůdné zpravodajské informace od svých západních spojenců. Ukrajinská armáda se v tajnosti připravovala rozsáhlým cvičením a včasným přesunem jednotek ze zranitelných kasáren. Veřejné uklidňování obyvatelstva mělo zabránit panice, která by zablokovala silnice a znemožnila vojenské manévry.
30:00–38:00 - Ukrajinské ozbrojené síly postupně opustily sovětskou výzbroj a přešly na desítky západních zbraňových systémů podle standardů NATO. Počet vojáků v uniformách vzrostl z původních 261 tisíc na více než milion, přičemž většinu nově tvoří bývalí civilisté. Spojení civilního inovativního myšlení a vojenské disciplíny vytváří unikátní sílu ukrajinské armády.
38:00–45:00 - Problémy s vyhýbáním se vojenské službě a opuštěním jednotek pramení z přirozeného lidského strachu ze smrti. Hlavní řešení personální krize spočívá v masivním nasazování bezpilotních a robotických systémů na bojišti. Špičkové technologie a drony umožňují účinně chránit životy pěchoty v padesátikilometrové zóně smrti.
45:00–konec - Časté obměny na postu ministra obrany odrážejí měnící se potřeby války a snahu prezidenta Zelenského najít nejlepší řešení pro zemi. Bývalý ministr Reznikov nabízí své zkušenosti především v oblasti profesionálního vyjednávání.