Jak se ubránit ruským raketám? Ukrajinci představili vlastní řešení. Má českou stopu

Je to raketa, která si poradí s ruskými střelami s plochou dráhou letu, jako je Kalibr, Ch-59/69 nebo Ch-101/555, naváděnými pumami, drony i letadly. Je odpalována ze zařízení na podvozku českého nákladního automobilu Tatra 815 ze společnosti Czechoslovak Group. A stojí jen třetinu toho, co západní systémy – ukrajinská záchytná raketa Koral.
Ukrajinci raketu představili poprvé letos během obranného veletrhu MSPO v Polsku. Teprve nyní ale ukrajinský zbrojní gigant Ukroboronprom zveřejnil fotografie startu rakety ze samohybného odpalovacího zařízení.
Raketa měří skoro pět metrů a váží 450 kg, z čehož 36 kg připadá na bojovou hlavici. Její naváděcí systém kombinuje inerciální navigační systém, rádiovou korekci a aktivní radarovou naváděcí hlavici.
Vývojové práce na projektu Koral začaly v roce 2016 jako součást lodního protiletadlového raketového systému. Po ruské agresi se vývoj zpomalil kvůli masivním raketovým úderům na ukrajinské zbrojní podniky. Ministerstvo obrany Ukrajiny ale projekt vyhodnotilo jako absolutní prioritu pro obnovu soběstačnosti protivzdušné obrany.
Vývoj byl přesunut do utajovaných podzemních prostor a dočkal se zásadního přepracování – z původního námořního určení na mobilní pozemní platformu využívající osvědčené komponenty z jiných ukrajinských střel (např. protilodní střely Neptun).
První testovací kusy opustily výrobní linky počátkem roku 2026. Cílem Ukrajiny je dosáhnout měsíční produkce v řádu desítek kusů střel. Limitujícím faktorem zůstává dodávka pokročilé mikroelektroniky a aktivních radarových hlavic. Ostré bojové nasazení se očekává na konci roku.
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