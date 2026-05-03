Přeskočit na obsah
Benative
3. 5. Alexej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jak se tam jen mohl dostat? V břiše egyptské mumie nalezli epos z úplně jiné říše

Anna Nix
Anna Nix
Anna Nix

Archeologové objevili papyrus s Homérovou Iliadou uvnitř starověké egyptské mumie. Je to poprvé, co byl řecký literární text použit při konzervaci.

Archeologové objevili v egyptské provincii Mínjá jižně od Káhiry starověké pohřební komory, ve kterých se nachází asi 40 mumií různé velikosti i pohlaví.
Nálezy fragmentů papyru u mumií jsou běžné, jelikož je starověcí egypťané často využívali v mumifikačním procesu. Dříve byly nalezeny papyry psané v řečtině, které obsahovaly texty s magickým nebo rituálním obsahem. Objev Iliady v břiše mumie je ovšem prvním příkladem, kdy byl k rituálu mumifikace použit řecký literární text. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Reklama

Fragment papyru byl objeven v břiše mumie, která byla pohřbená v hrobce z římské éry v Oxyrhynchu (nyní město Al-Bahnasa). Hrobka je stará zhruba 1600 let.

Mumii objevili výzkumníci z Ústavu pro studium starověkého Blízkého východu na Barcelonské univerzitě. Papyrus byl umístěný na břiše a byl součástí balzamovacího rituálu.

Související

Nálezy fragmentů papyru u mumií jsou běžné, jelikož je starověcí Egypťané často využívali v mumifikačním procesu. Dříve byly nalezeny papyry psané v řečtině, které obsahovaly texty s magickým nebo rituálním obsahem. Objev Iliady v břiše mumie je ovšem prvním příkladem, kdy byl při mumifikaci použit řecký literární text.

Archeologové uvedli, že nedokážou určit, proč v procesu mumifikace Egypťané použili právě tento řecký text. Z předešlých nálezů je však známo, že mumifikace v římské éře v Oxyrhynchu kombinovala tradiční egyptské, řecké a římské zvyky.

Reklama
Reklama

„Není to poprvé, co jsme našli řecké papyry, svázané, zapečetěné a začleněné do procesu mumifikace, ale až doposud byl jejich obsah převážně magický,“ řekl profesor na katedře klasických, románských a semitských jazyků Ignasi-Xavier Adiego pro deník The Independent.

„Dále stojí za zmínku, že od konce 19. století bylo v Oxyrhynchu objeveno obrovské množství papyrů, včetně řeckých literárních textů velkého významu, ale skutečnou novinkou je nález literárního papyru v pohřebním kontextu,“ dodal.

Související

Iliada je epická báseň, rozdělena do 24 knih, jejíž autorství je připisováno Homérovi. Dílo pochází z roku 800 př. n. l. a zaměřuje se na konec trojské války a především tragický osud řeckého hrdiny Achillea, který byl považován za nejsilnějšího řeckého válečníka.

Báseň pokrývá Achillovu roztržku s řeckým velitelem Agamemnónem a zabývá se tématy hrdosti, osudu, cti a smrtelnosti. Dílo kombinuje prvky starověké řecké kultury a mytologie.

Reklama
Reklama

Úryvek z Iliady, který badatelé našli, se týká pasáže z druhé knihy epické básně, kde autor vyjmenoval řecké lodě shromážděné před Trójou.

Kněží v době starověkého Egypta se snažili těla uchovat po dobu delší než 40 dní, k jejich dehydrataci používali síran sodný a balili je do lnu. Orgány také balili do konzervovaných materiálů spolu s papyry s řeckou literaturou, které byly poté uvnitř hrudní nebo pánevní dutiny zapečetěny hlínou. Těla byla nakonec uložena do rakví, které zobrazovaly směs egyptských a řeckých motivů.

Mohlo by vás také zajímat: Archeologové objevili ztracený hrob první abatyše nejstaršího českého kláštera Mlady

Archeologové objevili ztracený hrob první abatyše nejstaršího českého kláštera Mlady | Video: Aktuálně.cz
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Češi podlehli Švýcarům 0:1 po nájezdech, domácí turnaj ale končí druzí

Čeští hokejisté zakončili České hry (Fortuna Hockey Games) porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0:1 po samostatných nájezdech, s bilancí výhry a dvou porážek přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem, které neztratilo ani bod.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama