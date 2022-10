Jak Rusové mobilizují. Amatérské záběry ukazují jinou realitu než propaganda

"Naše mobilizace probíhá na jedničku," musí si říct Rus, který sleduje zpravodajství státních televizních stanic, kterým bezmezně věří. Na obrazovce vidí záběry spořádaného cvičení vojáků. Jsou ubytováni v čistotě a teple, mají řádnou výstroj a výzbroj, na střelnici pilně cvičí se zbraněmi, aby mohli zasáhnout do války, kterou jejich prezident rozpoutal na Ukrajině.

Ruská mobilizace - propaganda vs. realita | Video: Aktuálně.cz

Jenže přes sociální sítě a neoficiální kanály se množí stále více důkazů, že mnoho vojáků pořádnou výstroj nemá. Je jim doporučováno, aby si ze svého koupili třeba přilby nebo neprůstřelné vesty. Rodiny jim často dováží i jídlo. Mobilizovaní Rusové často odjíždějí k jednotkám silně opilí, se značnou zásobou alkoholu.

Částečnou mobilizaci, kterou vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin 21. září, tak provází zprávy o chaosu, zmatcích a přehmatech úřadů. Prokremelští propagandisté se rozčilují, že vojenští náboráři odvádějí do armády staré nebo invalidní lidi. Například přibližně polovinu mobilizovaných obyvatel Chabarovského kraje úřady povolaly do vojenské služby omylem.

Při protestech proti povolávání do armády a proti válce policisté zadrželi podle agentury Reuters dva tisíce lidí. Desítky tisíc Rusů mezitím uprchly před mobilizací do ciziny v obavách, že je armáda pošle bojovat na Ukrajinu, kterou Rusko vojensky napadlo na konci února. Podle ministra obrany Sergeje Šojgua se povolání do služby týká přibližně tří set tisíc rezervistů.