Jak rozetnout pat na frontě. Vlivný ruský analytik představil děsivý plán

Výbuch jaderné bomby ve výšce 30-50 kilometrů má minimální dopady na lidi, ale vygeneruje gigantický elektromagnetický ráz, který dokáže spálit nechráněnou elektroniku, komunikaci a paměťová zařízení na ploše stovek až tisíců kilometrů. Tím okamžitě oslepí a paralyzuje nepřátelské síly, jejichž komunikace i zbraňové systémy jsou závislé na elektronice. Je to cesta z patu ukrajinské války?
Fronta na Ukrajině je „zamrzlá“ a hýbe se jen o kilometry a za cenu velkých ztrát. Minová pole a všudypřítomné drony dělají pohyb skoro nemožným. Jak z této situace ven? Vojenský analytik Vasilij Kašin ve vlivném deníku Kommersant navrhuje řešení – použít jaderné zbraně.
Kašin připomíná, že původně byly jaderné zbraně určeny k fyzickému zničení nepřátelských vojsk a infrastruktury. Bomba vybuchla na zemi nebo v malé výšce nad zemí a zničila soustředění vojsk, průmyslové oblasti nebo města. Nyní ale podle Kašina není cílem fyzické zničení nepřátelských vojsk, ale dosažení převahy v elektromagnetickém spektru.
Moderní systém bojového velení a řízení je postaven na přenosu obrovských objemů dat prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů a spoléhá se na civilní infrastrukturu a civilní technická řešení, vysvětluje Kašin. „Za těchto podmínek může elektromagnetický puls jaderného výbuchu ve velké výšce (který se při detonaci ve stratosféře rozšíří do okruhu stovek kilometrů) paralyzovat a prakticky odzbrojit nepřátelskou armádu.“
Politické, environmentální a humanitární náklady takového použití jaderné zbraně se podle Kašina dramaticky snižují. „Pokud je primárním faktorem zbraně elektromagnetické záření, pak musí být jaderný výbuch proveden ve výšce 30–50 km v extrémně zředěné atmosféře. Za těchto podmínek výbuch, záblesk, pronikavé záření a radioaktivní kontaminace dosáhnou povrchu radikálně oslabené.“
Slovenský vojenský analytik Matěj Rafael Riško ale vidí Kašinův nápad skepticky. Tvrdí, že výškový elektromagnetický impuls (HEMP) je ze své fyzikální podstaty nediskriminující zbraň: rázová vlna o poloměru 600–800 km by sice spálila nezodolněnou civilní i vojenskou elektroniku a drony protivníka, stejně devastačně by však oslepila a paralyzovala i vlastní síly na frontě a způsobila masivní kolaps infrastruktury v celém regionu.
Myšlenka, že lze výškovou detonací dosáhnout čistého strategického vítězství bez zničení vlastní armády a okamžité eskalace konfliktu, je proto podle něj z vojenského i fyzikálního hlediska naprostý nesmysl.
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