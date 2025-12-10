Zahraničí

Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky

Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Zatímco USA, Ukrajina a její spojenci s Ruskem řeší, jak dosáhnout míru v nejkrvavějším konfliktu na evropském kontinentu od druhé světové války, Moskva už se dívá dál za horizont. Bývalý ruský premiér Sergej Stěpašin se v minulých dnech nechal slyšet, že Rusko připravuje obdobu Norimberského procesu s údajnými ukrajinskými neonacisty.
Ruští vojáci na vojenské přehlídce v Moskvě, 9. května 2025.
Ruští vojáci na vojenské přehlídce v Moskvě, 9. května 2025.

"Pracujeme na tom," odpověděl agentuře TASS Stěpašin na otázku, zda by Rusko mělo po skončení "speciální vojenské operace" zahájit obdobu Norimberského procesu, který po druhé světové válce proběhl s nacistickými zločinci. Stěpašin byl premiérem krátce v roce 1999, dnes zastává pozici předsedy Asociace advokátů.

"Advokátní komora, vyšetřovací výbor, samozřejmě i státní zastupitelství, protože tam byly zločiny. Zvlášť ty, které se staly v Kurské oblasti. Byli to prostě vrazi a sadisté. O tom nejsou žádné pochybnosti," řekl bývalý ruský premiér.

Podle Stepašina je ale příliš brzy na to, aby se diskutovalo o výběru města pro takový tribunál. Nejdřív je podle něj v plánu dokončit "speciální operaci", jak Rusové nazývají válku na Ukrajině. "Pak o tom budeme přemýšlet," poznamenal.

Norimberský proces se konal v letech 1945 až 1946 v německém Norimberku. Tribunál svolaly vítězné mocnosti druhé světové války, aby soudil hlavní nacistické válečné zločince.

Paradoxní ovšem je, že to jsou právě Rusové, kdo v únoru 2022 válku proti Ukrajině začali. "Rozhodl jsem se provést speciální vojenskou operaci," řekl tehdy v ostře sledovaném projevu ruský prezident Vladimir Putin 24. února 2022 ráno, načež na Ukrajinu začaly dopadat rakety.

"Ruská totální invaze na Ukrajinu spustila humanitární krizi," píše například k válce nezisková organizace Amnesty International s tím, že od té doby jejich týmy dokumentují množství porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv.

Masakr v Buči a útok na divadlo

Nechvalně známé se pak staly zločiny ruských ozbrojených sil, například masakr v Buči nedaleko od Kyjeva, či letecké útoku na divadlo v přístavním městě Mariupolu, kde se ruská armáda neštítila shazovat letecké bomby i přes to, že byl před divadlem velký nápis "Děti".

Podle serveru Mediazona probíhají od prvního roku války u ruských soudů a na anektovaných územích soudní procesy s ukrajinskými vojáky a důstojníky. Jen mezi prosincem 2024 a červnem 2025 Rusko odsoudilo 184 ukrajinských vojáků zajatých v Kurské oblasti.

Mnoho vojáků ukrajinských ozbrojených sil je souzeno podruhé, někteří dokonce potřetí. Jsou vystaveni rozsáhlému mučení a jejich právo na obhajobu prakticky neexistuje. Někteří vojáci byli odsouzeni k smrti, což vyvolalo protesty v OSN.

Spotlight News - Leonid Ragozin | Video: Jaroslav Synčák
 
