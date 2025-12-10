Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky

"Pracujeme na tom," odpověděl agentuře TASS Stěpašin na otázku, zda by Rusko mělo po skončení "speciální vojenské operace" zahájit obdobu Norimberského procesu, který po druhé světové válce proběhl s nacistickými zločinci. Stěpašin byl premiérem krátce v roce 1999, dnes zastává pozici předsedy Asociace advokátů.
"Advokátní komora, vyšetřovací výbor, samozřejmě i státní zastupitelství, protože tam byly zločiny. Zvlášť ty, které se staly v Kurské oblasti. Byli to prostě vrazi a sadisté. O tom nejsou žádné pochybnosti," řekl bývalý ruský premiér.
Podle Stepašina je ale příliš brzy na to, aby se diskutovalo o výběru města pro takový tribunál. Nejdřív je podle něj v plánu dokončit "speciální operaci", jak Rusové nazývají válku na Ukrajině. "Pak o tom budeme přemýšlet," poznamenal.
Norimberský proces se konal v letech 1945 až 1946 v německém Norimberku. Tribunál svolaly vítězné mocnosti druhé světové války, aby soudil hlavní nacistické válečné zločince.
Paradoxní ovšem je, že to jsou právě Rusové, kdo v únoru 2022 válku proti Ukrajině začali. "Rozhodl jsem se provést speciální vojenskou operaci," řekl tehdy v ostře sledovaném projevu ruský prezident Vladimir Putin 24. února 2022 ráno, načež na Ukrajinu začaly dopadat rakety.
"Ruská totální invaze na Ukrajinu spustila humanitární krizi," píše například k válce nezisková organizace Amnesty International s tím, že od té doby jejich týmy dokumentují množství porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv.
Masakr v Buči a útok na divadlo
Nechvalně známé se pak staly zločiny ruských ozbrojených sil, například masakr v Buči nedaleko od Kyjeva, či letecké útoku na divadlo v přístavním městě Mariupolu, kde se ruská armáda neštítila shazovat letecké bomby i přes to, že byl před divadlem velký nápis "Děti".
Podle serveru Mediazona probíhají od prvního roku války u ruských soudů a na anektovaných územích soudní procesy s ukrajinskými vojáky a důstojníky. Jen mezi prosincem 2024 a červnem 2025 Rusko odsoudilo 184 ukrajinských vojáků zajatých v Kurské oblasti.
Mnoho vojáků ukrajinských ozbrojených sil je souzeno podruhé, někteří dokonce potřetí. Jsou vystaveni rozsáhlému mučení a jejich právo na obhajobu prakticky neexistuje. Někteří vojáci byli odsouzeni k smrti, což vyvolalo protesty v OSN.