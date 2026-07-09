Jak „plán B“ zachránil Čechy před Trumpovým hněvem. Analytik hodnotí summit NATO

Právě skončený summit NATO v Ankaře přinesl posun v podpoře Kyjeva i nečekané diplomatické manévry. Podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) čekají Ukrajinu v oblasti obranyschopnosti „spíše optimistické zítřky“. Aliance se totiž dohodla na masivní finanční injekci, která má v následujících dvou letech dosáhnout až 70 miliard eur.
Vedle finanční pomoci rezonovalo schůzkou především setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Trump naznačil, že by Kyjev mohl získat licenci na domácí výrobu raket do protivzdušného systému Patriot.
Podle Havlíčka má tento krok strategický význam a potvrzuje, že se Ukrajinci mohou na Američany spolehnout. Zároveň však pokračuje tlak Washingtonu na to, aby ukrajinská armáda zintenzivnila své operace.
„Pokračuje dřívější rétorika o tom, že pokud chce Ukrajina dosáhnout míru, musí více přitlačit,“ vysvětluje Havlíček v pořadu Spotlight. S tím, že Kyjev v reakci na to viditelně eskaluje situaci přímo na ruském území.
Válka dopadá na běžné Rusy
Právě ukrajinské údery hluboko v týlu nepřítele, které zasahují cíle vzdálené i dva tisíce kilometrů od hranic, zásadně mění psychologické nastavení konfliktu. Podle Havlíčka tyto operace úspěšně nabourávají dlouhodobou stabilitu režimu Vladimira Putina, který s občany historicky uzavřel tichou dohodu: výměnou za politickou pasivitu jim stát zajistí klidný život.
„Oba tyto společenské kontrakty, které tam Vladimir Putin s ruskou společností uzavřel, víceméně skončily,“ upozorňuje analytik. „Válka se promítá do každodenního života ruské společnosti, ať už je to skrze nedostupnost paliv, nárůst cen anebo samozřejmě i ty velmi fyzické údery.“
Frustrace uvnitř Ruské federace podle něj roste, a i když je masová odezva zatím omezená, úspěšné zásahy v Petrohradu či Moskvě efektivně rozviřují tamní veřejné mínění.
Český úhybný manévr
Summit byl pod drobnohledem také v Česku, a to kvůli domácím kompetenčním sporům o to, zda delegaci povede premiér Andrej Babiš (ANO), nebo prezident Petr Pavel. V zákulisí se navíc spekulovalo, zda Praha nedostane od Donalda Trumpa „kartáč“ za neplnění závazku dávat dvě procenta HDP na obranu, což Česko umístilo na nelichotivém seznamu po boku Albánie či Slovinska.
České delegaci se však nakonec podařilo hrozící ostudu odvrátit. Podle Havlíčka zafungoval krizový plán B, který spočíval ve finančním příspěvku na americkou iniciativu na pomoc Ukrajině.
„Možná tohle byla právě ta cesta, kterou se Česká republika dostala z toho nechvalného černého seznamu,“ domnívá se Havlíček. Přesto varuje, že reputace země není zcela spasena, protože Praha stále dluží NATO splnění klíčového závazku v podobě výstavby těžké brigády.
Proč Trumpův plán na ukončení obchodu se Španělskem není tak jednoduché provést? Zvítězí heslo „Buy European“, nebo si Spojené státy udrží svůj zbrojní monopol? A jak moc je situace na Donbasu pro ukrajinskou armádu kritická a dokážou hluboké údery v Rusku vyvážit ztráty na frontě?
Na tyto další otázky odpovídá analytik Pavel Havlíček v pořadu Spotlight. Celý díl si můžete pustit ve videu výše nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká byla jeho témata?
Začátek–00:35 Summit NATO v Ankaře
00:35–01:51 Výsledky pro Ukrajinu: 70 miliard eur na obranu, příslib alianční podpory a závazek stát po boku Kyjeva.
01:51–03:13 Klíčová zpráva summitu: Ukrajinci se mohou spolehnout na USA, Zelenskyj musí dál přitlačovat na Rusko.
03:13–04:28 Tři priority summitu, Trumpova roztržka se Sanchezem a limity hrozby obchodní války s EU.
04:28–05:15 Napětí mezi „buy European“ a rámcem NATO – spojenecký přístup nakonec převážil.
05:15–06:08 Dopad hlubokých úderů na bojišti, složitá situace u Konstantinovky, Ukrajina obrací dynamiku ve svůj prospěch.
06:08–08:20 Putinův „společenský kontrakt“ s Rusy se hroutí – válka zasahuje každodenní život až 2000 kilometrů do ruského území; konkrétní příklady eskalace.
08:20–09:14 Česká delegace na summitu – spor Babiše s Pavlem o vedení, pozadí diplomatického napětí.
09:14–11:00 Česko na černé listině zemí nedávajících ani dvě procenta HDP na obranu, příspěvek do PURL iniciativy jako úhybný manévr před Trumpem.