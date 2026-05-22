Jak obvykle končívají války jako ta na Ukrajině? A co USA s Íránem? Expert vysvětluje

Válka na Ukrajině na pokraji patu. „Ruská armáda si udržuje strategickou a operační výhodu, ačkoli ukrajinské ozbrojené síly jsou díky západní pomoci lepší v taktickém průzkumu,“ uvádí ve své čtvrtletní zprávě zvláštní americký inspektor pro operaci Atlantic Resolve na posílení obrany Evropy.
Podle dokumentu, který byl předložen americkému Kongresu a hodnotí veškerou vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc, kterou americká vláda poskytuje Ukrajině na obranu proti ruské invazi, si Rusko i nadále udržuje převahu v živé síle, dělostřelectvu, minometech, dronech dlouhého doletu, bombách a raketách.
Ukrajina trpí nedostatkem munice, vybavení a personálu, což omezuje její schopnost provádět velké útočné operace a znovu dobývat ztracená území. Ukrajina je nucena kompenzovat své nedostatky drony.
Podcast si můžete poslechnout například zde:
Jak obvykle končívají války jako ta, která probíhá na Ukrajině? A vyplatí se je dnes vůbec zahajovat? Chystá se konec bojů na Ukrajině na současných liniích kontaktu, nebo je ještě šance změnit vývoj vojenskou cestou? Potýkají se na tamním bojišti dvě degradované armády, nebo naopak nikdo neví o moderním válčení víc než Rusko a Ukrajina? Kdo dokázal víc vytěžit z paralelní války USA s Íránem? Jaké poučení si z ukrajinského i íránského bojiště vezmou jak budoucí útočníci, tak obránci? Nesvědčí vývoj obou konfliktů spíš pro rehabilitaci měkké síly u potenciálních agresorů?
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty publicistka Lucie Sulovská tato témata probrala s Janem Ludvíkem z Katedry bezpečnostních studií FSV UK. Ludvík je expert na vztah mezi politickou a vojenskou silou, ozbrojené konflikty a jaderné odstrašování.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už několik let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
Mohlo by vás zajímat: Íránci nejsou hloupí, říká generál Šedivý. „Ty nejmodernější zbraně si USA schovávají“
Policie obvinila mladíka z vraždy studentky v Pardubicích, dívka podlehla zraněním
V Pardubicích se ve čtvrtek odehrál děsivý konflikt, který skončil napadením, těžkým zraněním a následně i smrtí. O události zatím víme jen dílčí informace: podle prvních zpráv šlo o útok nožem, při kterém starší spolužák pobodal dívku. Policie ho zadržela a školu, u níž se událost odehrála, dokonce evakuovala. Mladík byl v pátek obviněn z vraždy.
ŽIVĚ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Situaci bereme vážně. Bělorusko je hrozba, říká vysoký ukrajinský důstojník
Ukrajinská televizní stanice Kanál 24 přinesla rozhovor s jedním z nejuznávanějších ukrajinských vojenských důstojníků a zástupcem vedoucího prezidentské kanceláře Pavlem Palisou. Řeč přišla nejen na potenciální hrozbu ze sousedního Běloruska, ale i na aktuální situaci na bojišti nebo rostoucí schopnosti ukrajinské armády.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.
Tisíce Kubánců vyšly do ulic. Kvůli obvinění Castra protestují proti Spojeným státům
Tisíce Kubánců v pátek vyrazily v Havaně demonstrovat proti Spojeným státům, které tento týden obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra z vraždy kvůli sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Do protestu se zapojilo i vedení země včetně prezidenta Miguela Díaze-Canela, napsala agentura Reuters. Sám čtyřiadevadesátiletý Castro nedorazil.