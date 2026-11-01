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Zahraničí

Jak nahradit chybějící vojáky? Ukrajinci mají řešení. Ne všichni ale souhlasí

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Jeden přístup reprezentoval bývalý ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyj, druhý někdejší ministr obrany Mychajlo Fedorov. Oba byli v červenci odvoláni ze svých funkcí. Debata však trvá. Bude ukrajinská armáda tradiční armádou, byť podporovanou moderními technologiemi, nebo se přemění na armádu „robotickou“? Na výsledku záleží, zda Ukrajina dokáže vyhrát válku.

FILE PHOTO: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces Colonel General Syrskyi speaks with lawmakers during a parliament session in Kyiv
Bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksander Syrský, nyní se debatuje zda převáží jeho vize, co se budoucnosti armády týče, nebo vize jiných, kteří kladou větší důraz na autonomní prostředky a robotizaci.Foto: REUTERS – UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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Podle analýzy zveřejněné think-tankem RAND Corporation tvoří ukrajinské Síly bezpilotních systémů přibližně dvě procenta vojenského personálu, ale připisuje se jim až 30 procent ruských ztrát. Přesto se vojenské vedení neshoduje, jak velkou roli by měly drony v budoucnu sehrávat.

Bývalý velitel Oleksandr Syrskyj představoval spíše tradiční vojenský přístup. Podle jeho zastánců dokázala Ukrajina vzdorovat početně i materiálně silnějšímu Rusku především díky kombinaci pěchoty, dělostřelectva, obrněné techniky a postupnému začleňování moderních zbraní.

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Odlišnou představu prosazoval bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov, který dlouhodobě podporoval rozvoj ukrajinského obranného průmyslu a moderních technologií. Armáda by se podle něj měla postupně proměnit v sílu, kde většinu nejnebezpečnějších úkolů vykonávají drony a robotické systémy.

Bezpilotní prostředky by zajišťovaly průzkum, obranu, útoky na nepřátelské pozice i ničení zásobovacích tras. Lidé by se ve větší míře soustředili na jejich ovládání, zabezpečení komunikace, logistiku a držení obranných postavení.

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S podporou pěchoty

Tradiční model počítá se zachováním velkého počtu bojových brigád a standardizovaného vojenského výcviku. Každý voják by měl nejprve zvládnout základy pěchotního boje, teprve následně by se specializoval například na ovládání dronů.

Zastánci tradičního přístupu upozorňují, že bezpilotní prostředky sice dokážou ničit ruskou techniku a narušovat zásobování, ale samy nedokážou trvale obsadit a udržet území. K tomu je stále nezbytná pěchota podporovaná dělostřelectvem a obrněnými vozidly.

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To ale naráží na stále výraznější nedostatek vojáků. Udržování velkého počtu brigád s celkem 750 tisíci vojáky ve zbrani vyžaduje pokračující mobilizaci, která se mezi obyvatelstvem setkává s rostoucím odporem.

Méně obětí

Reformátoři prosazují nejen drony a roboty, ale i změny ve vojenských nákupech. Namísto velkých centralizovaných zakázek má stát více spolupracovat s menšími technologickými společnostmi, které dokážou rychle vyvíjet nové zbraně a reagovat na požadavky vojáků.

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Takový přístup již pomohl vybudovat rozsáhlý ukrajinský dronový průmysl. Domácí výrobci dnes dodávají miliony bezpilotních prostředků ročně a vyvíjejí technologie, které se následně dostávají také do zahraničí.

Hlavním cílem technologické transformace je snížit lidské ztráty. Ukrajina totiž nemůže dlouhodobě soupeřit s Ruskem v počtu dostupných vojáků. Může se však pokusit získat převahu prostřednictvím levnějších a rychleji vyráběných bezpilotních systémů.

Propojení obou představ

Zásadně odlišná je také představa o samotném vítězství. Zatímco tradiční přístup spoléhá na budoucí rozsáhlé pozemní operace a osvobození okupovaného území, technologická koncepce počítá především s postupným oslabováním ruské schopnosti pokračovat ve válce.

Ukrajinské drony a rakety by podle této strategie systematicky ničily ruské zásobovací trasy, muniční sklady, průmyslové podniky a energetickou infrastrukturu podporující válečné úsilí. Cílem by bylo způsobit Rusku tak vysoké ekonomické a vojenské náklady, že by další pokračování konfliktu přestalo být udržitelné.

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Problémem je závislost bezpilotních prostředků na elektronické komunikaci. Drony totiž musíte odněkud řídit a k tomu potřebujete spojení mezi operátorem a strojem. Rušení signálu, výpadky satelitního spojení nebo nové ruské technologie mohou účinnost dronů výrazně omezit.

Bezpilotní systémy každopádně mohou zničit nepřátelskou techniku, narušit logistiku nebo oslabit obranu. K dobytí silně opevněného postavení je však stále potřeba těžké dělostřelectvo a k jeho následnému obsazení pěchota.

Budoucnost ukrajinské armády tak pravděpodobně nebude spočívat v úplném nahrazení vojáků robotickými a autonomními prostředky, ale ve schopnosti oba přístupy co nejúčinněji propojit. 

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