Jak mohlo tohle Donalda Trumpa překvapit? Íránci dělají přesně to, čím hrozili

Hormuzská úžina je stále uzavřena. Ropa a plyn se nemůže dostat na světové trhy, ceny stoupají a Donald Trump žádá ostatní státy, aby poskytly své válečné lodě jako eskortní plavidla pro tankery. Američané se nepoučili ani z tzv. války tankerů v 80. letech, ani z války na Ukrajině, kde ukrajinské námořní drony zle zatápějí mnohem silnějšímu ruskému námořnictvu.
V řadě asijských zemí – které jsou nejvíc závislé na ropě a plynu z Perského zálivu – už začala platit úsporná opatření včetně plánovaných odstávek plynu a ropy pro průmysl i domácnosti. Pákistán dokonce uzavřel školy.
Co s tím? Saúdská Arábie využívá ropovod East-West, kterým ropu přesouvá do Rudého moře, kde se načerpá do tankerů. Spojené arabské emiráty zase sází na ropovod Habšan–Fudžajra. Tím se vyhnou Hormuzské úžině – třicet kilometrů širokému nejužšímu bodu Perského zálivu, kde mají Íránci tankery doslova na dostřel. Jenže saúdský ropovod má kapacitu maximálně pět milionů barelů ropy denně a ten emirátský jeden a půl milionu.
Ze zálivu ale v obřích tankerech každý den odplouvalo kolem dvaceti milionů barelů. Takže tankery zatím stále čekají na to, jak se situace vyvine. Donald Trump je zatím upřímně překvapen tím, že Írán Hormuzskou úžinu opravdu zablokoval. Počítaly s tím přitom všechny americké vojenské plány a iránští předáci tím opakovaně vyhrožovali.
Američané sice mají v oblasti úctyhodnou námořní sílu, ale ne dostatečnou na to, aby mohli doprovázet konvoje tankerů. Chybí jim minolovky i lehčí plavidla na boj s iránskými rychlými čluny, drony a protilodními raketami. Přitom všechno už tu jednou bylo. Teherán se už jednou pokusil Hormuzskou úžinu uzavřít – v tzv. válce tankerů v 80. letech. Už tehdy s ním Američané bojovali. Málem přišli o fregatu Samuel B. Roberts, která najela na íránskou minu.
Íránu sice Američané zničili prakticky kompletní námořnictvo, jak se Donald Trump opakovaně chlubí, ale na uzavření průlivu stačí Teheránu jednoduché námořní miny – stejné jako se používaly už za první nebo druhé světové války. Stačí jim malé rychlé čluny nebo dálkově ovládané námořní drony. Ty přitom úspěšně využili proti ruským lodím Ukrajinci v Černém moři a proti mezinárodní plavbě proíránšti jemenští Húsíjové v Rudém moři. To, že na to Američané nejsou připraveni, naznačuje, že Bílý dům počítal s krátkou a rychlou operací venezuelského typu, a ne s válkou, která zatím trvá 18 dní, a nevypadá to, že jen tak skončí.