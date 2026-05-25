Jak malá stíhačka porazila velkého agresora. Spitfire v Londýně láká na Česko

Před 90 lety poprvé vzlétla britská stíhačka Spitfire. Ta se – i díky odvážným československým letcům v perutích RAF – během druhé světové války podílela na porážce Adolfa Hitlera a jeho vojsk. Výrazná plastika Davida Černého kombinující motýlí křídla s částmi legendárního letounu teď v rámci věhlasného Clerkenwell Design Weeku zdobí fasádu Atelieru Bohemia.
Jsou to už tři roky, co zemřel jeden z posledních Čechoslováků, kteří za války létali v britském Královském letectvu (RAF). Ale ještě předtím, než hrdina Emil Boček ukončil 25. března 2023 svou životní pouť, splnil se mu jeden dávný sen.
Přál si, aby se ještě jednou proletěl ve stíhačce Spitfire. Tu pilotoval od podzimu 1944, kdy nastoupil k 310. československé stíhací peruti. Její stroje doprovázely spojenecké bombardéry nad Evropu a při jiných operacích zase útočily na pozemní cíle.
Před deseti lety, ve čtvrtek 21. července 2016 se 93letému veteránovi, který po válce rychle svlékl uniformu a komunistické běsnění se mu možná i proto vyhnulo, sen proměnil v realitu. Z londýnského letiště se spitfire s Bočkem vznesl a válečný pamětník mohl necelou půlhodinu na nebi vzpomínat na dobu svého mládí.
„Sdílená odpovědnost za svobodu“
A 90 let poté, co úspěšný stroj poprvé vzlétl, se o něm v hlavním městě Velké Británie zase mluví. V rámci právě probíhajícího Clerkenwell Design Week ve stejnojmenné londýnské čtvrti se totiž objevil na fasádě Atelieru Bohemia, showroomu českého designu.
„Je nám ctí přivézt skulpturu Butterfly Effect Davida Černého tak trochu domů, do Velké Británie. Kombinuje uměleckou představivost, inovaci a tradici spolupráce České republiky s Velkou Británií, zároveň zpřítomňuje naši sdílenou zodpovědnost za svobodu,“ popisuje Tereza Šídlová, šéfka Českého centra Londýn.
Český výtvarník David Černý představil své dílo Butterfly Effect poprvé v roce 2024. Tehdy bylo několik obřích motýlů ve tvaru letounu Spitfire instalováno na fasádu znovuotevřeného obchodního domu Máj na pražské Národní třídě.
„Malá stíhačka s obratným pilotem dokáže zažehnout oheň bitvy, která nakonec porazí i velkého agresora. Fenomén nazývaný Butterfly Effect, závan motýlího křídla, je teorie, která říká, že mávnutí křídlem na jedné straně planety může řetězením na sebe navazujících kauzalit způsobit na druhé straně zeměkoule uragán,“ uvedl autor díla.
