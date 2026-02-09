Přeskočit na obsah
Benative
9. 2. Apolena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Jak levně sejmout ruské vzdušné zabijáky. Ukrajincům pomáhá chytrý trik za pár stovek

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ukrajinský inženýr přišel s nečekaně jednoduchým protidronovým opatřením. Zařízení Aero Trawl ruské drony nesestřeluje, ale doslova je „loví“. Jde přitom o technologii za v přepočtu několik stovek korun.

Combat Mission of Ukrainian UAS Crew in Pokrovsk Sector - Ukraine
Bezpilotní stroje dnes patří k největším hrozbám pro pěchotu na frontové linii. Ilustrační obrázek.Foto: Profimedia
Reklama

Ukrajinci i Rusové se neustále snaží přicházet s novými způsoby, jak co nejefektivněji a s co nejnižšími náklady ničit nepřátelské drony. Právě bezpilotní stroje se během čtyř let trvající války ukázaly jako jedna z dominantních zbraní a pro pěchotu na frontové linii dnes představují bezprostřední hrozbu.

V důsledku toho se standardní výbavou nejen pěchoty, ale i dělostřeleckých a tankových posádek staly pumpovací brokovnice či přenosné prostředky elektronického boje na krátkou vzdálenost, které slouží k sestřelování dronů. Ani tato opatření však nejsou stoprocentně spolehlivá. Drahých záchytných dronů je navíc nedostatek a jejich nasazování proti levným ruským FPV dronům, které stojí zhruba 500 dolarů (přibližně 10 tisíc korun), proto často nedává příliš smysl.

Související

Právě z těchto důvodů přišel ukrajinský inženýr Andrij Pavlovskyj s novým zařízením nazvaným Aero Trawl, které ruské drony nesestřeluje, ale doslova je „loví“. Zároveň jde o velmi levné řešení – cena jednoho systému činí pouhých 800 hřiven, tedy necelých 400 korun. Detaily o zařízení Pavlovskyj přiblížil v rozhovoru pro deník Ukrajinska pravda.

Jak funguje Aero Trawl?

Aero Trawl je čistě mechanické zařízení bez jakékoli elektroniky. Montuje se na dron s rámem o velikosti 25 až 40 centimetrů a svým vzhledem připomíná vlečnou síť, jakou používají rybářské nebo válečné lodě.

Reklama
Reklama

Zařízení však neobsahuje žádnou síťovinu. Ta by totiž při vyšších rychlostech snižovala manévrovatelnost stroje a ztěžovala jeho ovládání. Namísto toho systém využívá tenké, vysoce pevné šňůry, které visí z dronu směrem dolů a jsou i ze vzdálenosti několika metrů prakticky neviditelné.

Ve chvíli, kdy dron vybavený zařízením přiletí nad nepřátelský stroj, se šňůry zamotají do jeho vrtulí a zneškodní ho. Pak přichází v úvahu dvě možnosti. Po zneškodnění ruského dronu lze Aero Trawl odpojit, čímž nepřátelský stroj okamžitě spadne k zemi.

Druhou variantou je dopravení zachyceného dronu mimo bojiště, kde jej lze pro vybití baterie využít k technickému průzkumu. Samotný Trawl včetně odhazovacího mechanismu váží zhruba jen 450 gramů.

Související

Pavlovskyj navíc systém Aero Trawl upravil tak, aby jej bylo možné využít i ofenzivně. Zařízení tak nemusí sloužit pouze jako „lovec dronů“, ale lze jej nasadit také jako přesný nosič výbušnin. Ty je možné pomocí systému umístit na cíle, aniž by byl dron při explozi zničen.

Reklama
Reklama

„Zatím vyrábím každý Aero Trawl sám, takže je obtížné je dodávat ve větších počtech. Výrobu je potřeba výrazně rozšířit,“ uvedl Pavlovskyj pro Ukrajinskou pravdu. Podle něj je přitom jediný člověk s minimálním technickým vzděláním schopen vyrobit až deset takových zařízení denně. Produkci proto plánuje postupně navyšovat.

Video: X/banderafella
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama