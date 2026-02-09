Jak levně sejmout ruské vzdušné zabijáky. Ukrajincům pomáhá chytrý trik za pár stovek

Ukrajinský inženýr přišel s nečekaně jednoduchým protidronovým opatřením. Zařízení Aero Trawl ruské drony nesestřeluje, ale doslova je „loví“. Jde přitom o technologii za v přepočtu několik stovek korun.
Ukrajinci i Rusové se neustále snaží přicházet s novými způsoby, jak co nejefektivněji a s co nejnižšími náklady ničit nepřátelské drony. Právě bezpilotní stroje se během čtyř let trvající války ukázaly jako jedna z dominantních zbraní a pro pěchotu na frontové linii dnes představují bezprostřední hrozbu.
V důsledku toho se standardní výbavou nejen pěchoty, ale i dělostřeleckých a tankových posádek staly pumpovací brokovnice či přenosné prostředky elektronického boje na krátkou vzdálenost, které slouží k sestřelování dronů. Ani tato opatření však nejsou stoprocentně spolehlivá. Drahých záchytných dronů je navíc nedostatek a jejich nasazování proti levným ruským FPV dronům, které stojí zhruba 500 dolarů (přibližně 10 tisíc korun), proto často nedává příliš smysl.
Právě z těchto důvodů přišel ukrajinský inženýr Andrij Pavlovskyj s novým zařízením nazvaným Aero Trawl, které ruské drony nesestřeluje, ale doslova je „loví“. Zároveň jde o velmi levné řešení – cena jednoho systému činí pouhých 800 hřiven, tedy necelých 400 korun. Detaily o zařízení Pavlovskyj přiblížil v rozhovoru pro deník Ukrajinska pravda.
Jak funguje Aero Trawl?
Aero Trawl je čistě mechanické zařízení bez jakékoli elektroniky. Montuje se na dron s rámem o velikosti 25 až 40 centimetrů a svým vzhledem připomíná vlečnou síť, jakou používají rybářské nebo válečné lodě.
Zařízení však neobsahuje žádnou síťovinu. Ta by totiž při vyšších rychlostech snižovala manévrovatelnost stroje a ztěžovala jeho ovládání. Namísto toho systém využívá tenké, vysoce pevné šňůry, které visí z dronu směrem dolů a jsou i ze vzdálenosti několika metrů prakticky neviditelné.
Ve chvíli, kdy dron vybavený zařízením přiletí nad nepřátelský stroj, se šňůry zamotají do jeho vrtulí a zneškodní ho. Pak přichází v úvahu dvě možnosti. Po zneškodnění ruského dronu lze Aero Trawl odpojit, čímž nepřátelský stroj okamžitě spadne k zemi.
Druhou variantou je dopravení zachyceného dronu mimo bojiště, kde jej lze pro vybití baterie využít k technickému průzkumu. Samotný Trawl včetně odhazovacího mechanismu váží zhruba jen 450 gramů.
Pavlovskyj navíc systém Aero Trawl upravil tak, aby jej bylo možné využít i ofenzivně. Zařízení tak nemusí sloužit pouze jako „lovec dronů“, ale lze jej nasadit také jako přesný nosič výbušnin. Ty je možné pomocí systému umístit na cíle, aniž by byl dron při explozi zničen.
„Zatím vyrábím každý Aero Trawl sám, takže je obtížné je dodávat ve větších počtech. Výrobu je potřeba výrazně rozšířit,“ uvedl Pavlovskyj pro Ukrajinskou pravdu. Podle něj je přitom jediný člověk s minimálním technickým vzděláním schopen vyrobit až deset takových zařízení denně. Produkci proto plánuje postupně navyšovat.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
ŽIVĚVláda zruší NERV, radit s rozpočtem už nebude, oznámila ministryně Schillerová
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), řekla ministryně financí. Předchozí vládě NERV radil s reformami veřejných financí.
ŽIVĚ3. den OH: Biatlonistka Davidová po kritice nepojede vytrvalostní závod
Sledujte události a zajímavosti ze třetího dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Přílišný risk, startovat neměla. Drsný pád Vonnové budí vášně v lyžařském světě
V neděli všichni tajili dech, pak se rozjela živelná diskuze. Drsný pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu rozdělil lyžařský svět na dva tábory, které rozebírají, zda americká veteránka zbytečně neriskovala zdraví, když pod pěti kruhy startovala s přetrženým zkříženým vazem.
Mezi deseti z celého světa. Do výběru Books at Berlinale se dostal román Eliho Beneše
Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale, který organizuje filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním veletrhem. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci Moravské zemské knihovny.